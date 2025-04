Amati Festival, tre giorni a Todi contro i disturbi alimentari

La città di Todi si conferma la sede di “Amati Festival”, charity event incentrato sulla sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. La manifestazione passa da due a tre giorni, occupandouna ricorrenza nata nel 2015 per riservare attenzione vero un problema di sanità pubblica di rilevanza sempre crescente tra la popolazione, soprattutto tra i giovani e giovanissimi.Il programma prevede, a partire dal Parco della Rocca e dal Nido dell’Aquila, che già lo scorso anno furono i principali palcoscenici dell’iniziativa promossa dall’associazione “Mi Fido di Te”, dalla rete dei Centri DCA dell’Umbria della ASL Umbria1 e dall’associazione Vega. Una tre giorni che vedrà, come nel 2024, la partecipazione di protagonisti dello spettacolo a fare da testimonial e a dare vita a performance ed incontri.L’organizzazione del Festival, che si avvale del patrocinio del Comune di Todi,un antesignano nel settore e la prima struttura pubblica in Italia ad aver focalizzato, oltre vent’anni fa, l’emergenza e ad aver messo a punto buone pratiche divenute un punto di riferimento a livello internazionale.Ora questa nuova idea, quella di unafinalizzata a sensibilizzare tutta la comunità regionale, specialmente le fasce più giovani, su determinate tematiche rispetto alle quali l’informazione e la consapevolezza non è, purtroppo, ancora sufficiente.Il programma vedrà. Le modalità di coinvolgimento saranno variegate, spaziando dai seminari di carattere informativo alle performance di affermatinazionale, che si sono resi disponibili a sostenere la causa. Non mancheranno punti di ascolto e tavole rotonde gestite da esperti di grande esperienza e competenza.In vista dell’evento è stata lanciata unache permette a tutti di andare a sostenere la lotta contro questa vera e propria malattia ( https://gofund.me/e9bfe02a ).