Altro nome di punta in cartellone per il festival Suoni Controvento 2024: Mr. Rain

Alla Rocca Maggiore di Assisi arriva il nuovo tour dell’artista multiplatino

Ancora tempo di annunci per il festival di arti performative promosso da Aucma Suoni Controvento che, dopo Cristiano De Andrè, svela un altro appuntamento che prenderà il via, in collaborazione con il Comune di Assisi, sempre nello splendido scenario della Rocca Maggiore . Il prossimo 3 agosto arriva infatti Mr.Rain con una tappa del tour 2024 prodotto e organizzato da Color Sound.

È uscito lo scorso primo marzo il nuovo album di inediti dell’artista “Pianeta di Miller” (Warner Music Italy), il quinto della sua carriera a distanza di quasi due anni da “Fragile”. Mr.Rain con all’attivo 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro è reduce dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Due altalene”, apripista del nuovo progetto musicale da lui interamente prodotto. “Pianeta di Miller” ha debuttato alla seconda posizione della classifica Fimi ed è inoltre entrato anche nella Top Ten della Debut Global Chart di Spotify.

Mr.Rain , all’anagrafe Mattia Berardi, ha festeggiato lo scorso 18 novembre con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago completamente sold out, la fine del “Supereroi Tour” , anche questo prodotto da Color Sound, che ha registrato ovunque il tutto esaurito con 33 date e oltre 100mila biglietti venduti, e un anno di grandissimi successi e certificazioni con il brano “Supereroi”: il podio a Sanremo, 5 volte platino, terza canzone più venduta del 2023 con più di 300milioni tra stream e views, ai vertici delle classifiche di Spotify (#2 Italia #5 Svizzera – #75 classifica globale), Apple Music (#2 Italia – #3 Svizzera – #4 Malta – #50 Lussemburgo – #81 Slovenia) e Shazam. Su TikTok è stato il brano più popolare e brano di Sanremo 2023 più suonato, nonché il più trasmesso dalle radio italiane. Il suo video ha superato i 53 milioni di views. In Spagna il brano “Supereroi” è attualmente uno dei pezzi più trasmessi in rotazione radiofonica.

Prevendite a partire dal 15 marzo su circuiti TicketItalia e TicketOne

