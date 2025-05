Giorgio Poi a Suoni Controvento il 27 luglio

Il cantautore sarà al passo di Scentinelle, Castelluccio di Norcia, per il suo tour estivo

Giorgio Poi in concerto al passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia. È la nuova suggestiva esperienza musicale, e non solo, proposta da Suoni Controvento dopo, tra le altre, le precedenti ed indimenticabili esibizioni del cantautore e compositore svedese Daniel Norgren e del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd. Il nuovo appuntamento arriva ad arricchire il cartellone dell’edizione 2025 del festival estivo di arti performative promosso dall’Associazione umbra della canzone e della musica d’autore,

Dopo i sold out di Parigi, Berlino e Bruxelles, e dopo aver inaugurato il tour italiano da headliner sul palco principale del MI AMI Festival a Milano lo scorso 24 maggio, davanti a una platea stracolma e calorosa che cantava già a memoria i brani del nuovo album “Schegge”, Giorgio Poi ha così annunciato pure la data umbra del 27 luglio.

“L’evento di Suoni Controvento a Scentinelle è ormai un appuntamento obbligato – afferma Maria Anna Stella, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Norcia – e quindi con estremo piacere sosteniamo quest’anno il concerto di un artista come Giorgio Poi. Come amministrazione comunale rinnoviamo così con grande affetto e stima il lavoro del festival perché sfrutta in modo positivo e creativo soprattutto la natura circostante che è la ricchezza del nostro territorio. Siamo contenti che Suoni Controvento faccia sempre la sua parte per contribuire, nel nome dell’arte e della natura, alla proposta estiva di eventi”.

Il tour di presentazione di “Schegge” arriva quindi anche in Umbria. Ad accompagnare il cantautore sul “palco” naturale di Scentinelle con la piana di Castelluccio sullo sfondo, come sempre, Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria, Benjamin Ventura alle tastiere.

Anticipato dai brani “Uomini contro insetti” e “Giochi di Gambe” e dal singolo/focus track “Les jeux sont faits”, “Schegge” è il nuovo disco di Giorgio Poi per Bomba Dischi/Sony Music, un album interamente scritto, suonato e prodotto dal cantautore con l’amichevole supervisione di Laurent Brancowitz dei Phoenix. Nato da una fase di trasformazione profonda, “Schegge” raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione, traducendoli in un suono stratificato e in una narrazione poetica e visionaria. Una nuova storia musicale fatta di frammenti lanciati in traiettorie inedite che accende la luce “nel buio più cocciuto” e riflette nuove esplorazioni e consapevolezze.

Nove brani che sono istantanee precise, piccoli quadri surreali e poetici, punteggiati da ironia e freddure fulminanti. Un viaggio attraverso scenari dal realismo magico, con dettagli che sembrano rubati a un sogno a occhi aperti, che oscilla tra melodie che risuonano in testa fin dal primo ascolto, delicate ballad, sonorità ricercate e quell’inconfondibile sensibilità che ha reso Giorgio Poi uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana dentro e fuori dai nostri confini.

