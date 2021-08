Suoni Controvento, rinviato il concerto dei Fast Animals And Slow Kids

Previsto oggi a Pian di Rolla, l’evento si terrà il 18 agosto

In accordo con le autorità locali e con gli organizzatori del Festival Suoni Controvento (AUCMA), a causa delle avverse condizioni meteorologiche che impediscono il regolare svolgimento del concerto, Vivo Concerti comunica che il live dei Fast Animals And Slow Kids previsto per questo pomeriggio a Pian di Rolla (Monte Motette), è rimandato al 18 agosto 2021. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data.

Per chi non volesse usufruire del biglietto già acquistato, è possibile richiedere il rimborso fino al 10 agosto sui circuiti TicketOne e su TicketItalia (info@ticketitalia.com e tel. 0743222889).