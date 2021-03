Altri 80mila euro di lavori in alcune scuole del territorio

Sul fronte dell’edilizia scolastica avanzano nuovi interventi all’interno delle scuole del territorio umbertidese.

I lavori ammontano complessivamente a 80mila euro, provenienti interamente da risorse comunali.

Ad essere interessate per prime dalle operazioni di manutenzione straordinaria sono la scuola primaria “Giuseppe Di Vittorio” e la scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-Pascoli”.

Per quanto riguarda la scuola primaria “Di Vittorio” è prevista la realizzazione del rifacimento delle scale dell’ingresso principale con materiale antisdrucciolo al fine di sostituire l’attuale pavimentazione in travertino delle due rampe laterali.

Sempre per la “Di Vittorio”, i lavori riguarderanno anche la revisione di alcuni lucernari, degli infissi all’interno della scuola e della copertura della palestra che è ospitata all’interno dell’istituto scolastico. Gli interventi in oggetto interesseranno inoltre la pavimentazione posta in corrispondenza dell’ingresso principale, con un’impermeabilizzazione del sottofondo.

In riferimento alla scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-Pascoli” le operazioni prevedono il rifacimento delle pavimentazioni esterne dei due plessi scolastici, sostanzialmente identiche, sotto il portico in corrispondenza delle entrate e anche di quelle che risultano deteriorate che si affacciano su piazza Marx in corrispondenza degli ingressi.

Nel prosieguo dei lavori gli interventi interesseranno anche la scuola primaria “Giuseppe Garibaldi” con un miglioramento funzionale del doppio ingresso esistente (la cosiddetta “bussola”) e altri piccoli lavori di manutenzione.

“Questi interventi, pari a 80mila euro – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assesore ai Lavori pubblici e all’Istruzione, Alessandro Villarini – si uniscono a quelli già avviati per 140mila euro riguardanti l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola ‘Di Vittorio’ e testimoniano la massima attenzione che questa Amministrazione rivolge da sempre al mondo della scuola, ai nostri studenti e alle loro famiglie”.