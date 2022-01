L’evento è accaduto a Spoleto

Alle ore 8:47 la squadra dei Vigili del Fuoco di Spoleto è intervenuta in località Patrico per soccorere una persona. Si tratta di un incidente sul lavoro, con un trattore che si è rovesciato, finendo in una scarpata.

La persona, un uomo del 44 residente in loco, è deceduta sul posto. Il recupero in corso della salma è in collaborazione con il SASU. Sul posto anche 118 e 112.