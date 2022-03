All’Università per Stranieri di Perugia il Convegno Nazionale della Rete Italiana per l’Istruzione degli Adulti (RIDAP)

Interverrà il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi

A dieci anni dall’emanazione del regolamento che ha ridefinito il sistema nazionale di istruzione degli adulti, e della fondazione della RIDAP* ha voluto organizzare un’edizione speciale di FIERIDA**, la più importante manifestazione italiana sull’istruzione degli adulti, scegliendo la sede e la collaborazione dell’Università per Stranieri di Perugia.

“Cittadini di una nuova lingua: l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, tra teoria e buone pratiche”, è il titolo dell’iniziativa fieristico-convegnistica scaturita dalla partnership tra RIDAP, Ministero dell’Istruzione e Università per Stranieri di Perugia, in programma l’1 e 2 aprile prossimi presso Palazzo Gallenga, sede dell’ateneo.

L’importanza dei CPIA (Centri Provinciali d’Istruzione per Adulti) – e conseguentemente della RIDAP, che ne rappresenta gli interessi generali – è cresciuta in modo esponenziale nell’ultimo ventennio, dato il ruolo cruciale che essi svolgono nell’organizzazione di percorsi formativi per italiani e stranieri al di sopra dei 16 anni d’età, al fine di generare l’inclusione e la cittadinanza attiva di tutta la popolazione del Paese, segnatamente quella più socialmente fragile e connotata da povertà educativa.

L’evento in programma venerdì 1 e sabato 2 aprile, giunto alla sua quinta edizione, costituirà in particolare uno spazio di riflessione, approfondimento e confronto sul tema dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri frequentanti i CPIA, secondo due distinte prospettive: quella delle politiche di settore e quella delle esperienze e delle buone pratiche. Le prime saranno tema delle sessioni plenarie del convegno, mentre le sessioni parallele daranno ampio spazio al racconto e confronto dei docenti su esperienze d’insegnamento, anche ad immigrati con specifiche esigenze, quali i rifugiati di guerra, i detenuti, i profughi.

“L’Università per Stranieri di Perugia è orgogliosa d’essere stata designata quale sede di questa prestigiosa ed importante iniziativa – ha commentato Giovanna Scocozza, direttrice del Centro per la Valutazione e Certificazione Linguistica d’Ateneo (CVCL) -, a testimonianza dell’importante contributo che l’Ateneo ha garantito sinora ai Centri Provinciali d’Istruzione per Adulti, costantemente volto a favorire l’acquisizione della certificazione linguistica in italiano al maggior numero di apprendenti. Ciò – ha proseguito la docente – è parte integrante della nostra missione istituzionale, oltre che della RIDAP: favorire la migliore inclusione e partecipazione sociale ai non italiani e a coloro che hanno avuto deficit formativi”

“I CPIA hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo cruciale nel processo d’integrazione di cittadini di paesi terzi che vivono nel nostro Paese – ha evidenziato Emilio Porcaro, dirigente CPIA di Bologna, capofila rete RIDAP –, attraverso i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana e il conseguimento della certificazione CELI, erogata dall’Università per Stranieri di Perugia – specie di livello B1, funzionale per l’acquisizione della cittadinanza italiana. Questa manifestazione è molto sentita in tutti gli ambiti che si occupano dell’istruzione degli adulti – ha concluso Porcaro -: lo testimoniano le richieste d’iscrizione all’evento, risultate essere un numero ben superiore tetto d’accoglienza; in un momento in cui ci troviamo ad accogliere minori sfollati dalla guerra in tutte le scuole italiane e adulti nei CPIA – anch’essi transfughi dall’Ucraina -, quest’iniziativa assume un’importanza fondante per tutti”.

Alla sessione inaugurale del convegno (ore 11:00. Aula Magna di Palazzo Gallenga), nel corso della quale sono previsti gli interventi di Emilio Porcaro, Valerio De Cesaris, Rettore Università per Stranieri di Perugia, Sergio Repetto, Dirigente USR Umbria, Antonella Gentili, Dirigente scolastico CPIA Perugia, Leonardo Varasano, Assessore alla cultura del Comune di Perugia e Glenda Quintini, Manager Team Competenze dell’OCSE, Interverrà anche il Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi.