Terni: presentato progetto “Taxi sanitario”

Trasporto gratuito in luoghi cura per chi non può raggiungerli autonomamente

Ha l’obiettivo di offrire un trasporto gratuito verso o da i luoghi di cura l’iniziativa del “Taxi sanitario” presentata stamattina in sala Secci del Consiglio provinciale. Con il patrocinio della Provincia di Terni, il “Taxi sanitario” è promosso dall’associazione L’Aiutarella, dalla Uil, dalla Misericordia di Terni, con il sostegno della Fondazione Carit e la collaborazione dell’Usl 2 e prevede il coinvolgimento di tutti i comuni del territorio provinciale. Il progetto consiste nella messa a disposizione di un servizio di trasporto, a chiamata e gratuito, per cure mediche, visite, terapie, esami diagnostici e dimissioni ospedaliere. Il servizio è rivolto in particolar modo ad anziani e a persone in difficoltà a raggiungere autonomamente i luoghi di cura.

“È un servizio veramente utile – ha detto la presidente della Provincia, Laura Pernazza – soprattutto per coloro che abitano nelle zone più periferiche e quindi meno servite del territorio e che in tal modo possono avere più facilità a raggiungere le strutture sanitarie per le cure o le prestazioni di cui hanno bisogno. Per questo – ha aggiunto – è fondamentale il coinvolgimento dei Comuni che possono fare da punti di riferimento per chi ha necessità di ricorrere al taxi. Mi sento di ringraziare tutti i soggetti che hanno dato vita a questo progetto e i volontari che lo attueranno perché mostrano grande sensibilità e disponibilità verso il prossimo”.