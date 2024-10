Unistrapg: Enrico Terrinoni insignito del Presidential Distinguished Service Award

Perugia, 9 ottobre 2024 – Enrico Terrinoni, docente ordinario di letteratura inglese presso l’Università per Stranieri di Perugia, è tra i destinatari del prestigioso Presidential Distinguished Service Award 2024, onorificenza internazionale conferita dalla Presidenza della Repubblica irlandese per eminenti meriti in campo culturale, e in specie per il contributo degli irlandesi che vivono all’estero alla diffusione del patrimonio artistico e letterario del loro paese.

È raro, pertanto, che a ricevere tale alto riconoscimento sia una personalità non irlandese, dato, questo, che conferisce ancor più valore all’opera di Enrico Terrinoni.

Lo studioso è da decenni impegnato nell’approfondimento e nella divulgazione di autori irlandesi quali James Joyce, George Bernard Shaw, Oscar Wilde ed altri.

Fine traduttore, attualmente distaccato presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, Enrico Terrinoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue traduzioni di autori irlandesi, quali il Premio Internazionale Capalbio, il Premio Napoli, il Premio Città di Firenze Von Rezzori e il Premio Viareggio-Répaci.

Sue recenti opere sono: Su tutti i vivi e i morti (Feltrinelli), sul soggiorno di Joyce nella capitale italiana e La vita dell’altro (Bompiani), sul rapporto tra Joyce e Svevo.

Lo studioso scrive per il “Il Manifesto” ed è inoltre autore del romanzo: A Beautiful Nothing (Atlantide), la cui trama è anch’essa legata dell’autore dell’Ulisse.

Di prossima uscita per Treccani è il suo saggio: La letteratura come materia oscura, ove indaga l’opera di creazione di importanti figure della letteratura irlandese.