Novanta ritratti d’autore originali in esposizione al Chiostro di san Fortunato fino al 3 ottobre

Si tiene a Todi durante questo week end l’Umbria Cinema Festival, una rassegna di spettacoli, premi ed incontri. Il festival alla sua prima edizione è realizzato da Umbria Film Commission, il cui presidente Paolo Genovese è anche direttore artistico del Festival. Il cinema è il grande protagonista e con lui il fotografo delle celebrities Adolfo Franzò, il cui ultimo progetto è stato inaugurato venerdì 17 settembre al Chiostro di San Fortunato a Todi e resterà in mostra fino al 3 ottobre.

Novanta ritratti d’autore originali e tutti fotografati ad occhi chiusi in circa trent’anni sono racchiusi in uno splendido esperimento fotografico che è diventato anche un catalogo libro SHUT Close Your Eyes, che si potrà acquistare durante la mostra a ingresso libero.

Tra i ritratti delle personalità dello star system italiane e internazionali, anche Richard Gere, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Monica Bellucci, Nicole Kidman, Alessandro Gassman e tanti altri.

Con la sua mostra evento Adolfo Franzò sostiene la causa della Onlus Un’idea per la vita e della sua presidente Laura Cartocci. La sensibilità artistica del fotografo si spinge oltre e tende la mano a tutte quelle donne che vogliono ritrovare la loro bellezza dopo aver affrontato una malattia oncologica. È per questo che parte del ricavato della vendita del libro SHUT Close your eyes (Ad occhi chiusi) sarà devoluto al progetto ‘Banca della parrucca’ della Onlus.

L’iniziativa è a sostegno delle donne che a seguito dei trattamenti chemioterapici, necessitano di

una parrucca per riacquistare l’autostima e la sicurezza in sé stesse e per ritornare alla socialità.

Un monito all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce sarà lanciato dall’associazione Un’idea per la vita Onlus durante un incontro informativo, inserito all’interno del programma del festival e previsto per domenica 19 settembre alle 11.30 presso la sala del Consiglio del Comune di Todi. A guidarlo la dottoressa Silvia Caproni, specialista in ginecologia e diagnostica mammaria.

“Gli organizzatori dell’Umbria Cinema Festival e l’amministrazione comunale – ha commentato Laura Cartocci – di Todi hanno voluto fortemente essere al fianco dell’associazione, sostenendo l’importanza dell’incontro per la sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili”.