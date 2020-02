Alla scoperta del Capitolo della Cattedrale. Visita guidata curata dal Rione Porta San Pietro

Il Magnifico Rione di Porta San Pietro, in collaborazione con il museo del capitolo, organizza per domenica 16 febbraio una visita guidata presso il Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 6 euro a persona. In base al numero dei partecipanti l’ingresso, dalle 10.45 in poi, sarà scaglionato ogni 15 minuti. Il ritrovo per tutti è alle 10.30 presso la Fontana Maggiore. E’ consigliata la prenotazione ai numeri 3383883881 (Fausto) e 3471331639 (Roberta).