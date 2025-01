Ale&Franz e Vincenzo Schettini al Lyrick di Assisi

Venerdì 24 gennaio alle 21.15 Ale & Franz. Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio alle 21.15 sarà la volta di “La fisica che ci piace” di e con Vincenzo Schettini,

La comicità di Ale & Franz e un doppio appuntamento con il prof di fisica che spopola nel web Vincenzo Schettini a chiudere il mese di gennaio del Teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

Venerdì 24 gennaio alle 21.15 Ale & Franz, accompagnati sul palco da Rossana Carretto e Raffaella Spina, saranno i protagonisti di “La commedia”, scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, regia di Alberto Ferrari.

Due uomini di mezza età. L’incontro casuale in un parco. I soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. Questa emozione che non invecchia mai. La più libera, la più vera, la più profonda delle passioni. Il sentimento, per eccellenza, quello da vivere senza limiti o barriere, di alcun tipo. L’amore che mantiene sempre giovani, che arriva a qualunque età. L’amore con la A maiuscola! Una trepidazione che è impossibile controllare, perché, al cuor non si comanda, mai! Però… Quando dai bei discorsi si passa alla realtà, le cose cambiano…e non poco.

Un evolversi di eventi e situazioni che si susseguono, costruendo certezze e ribaltandone un attimo dopo, togliendo ogni punto di riferimento agli spettatori e ai protagonisti in scena. Sul palco Ale Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena, in uno spettacolo che come sempre parla di noi, parte da noi e racconta di noi, come se fossimo davanti a uno specchio. Uno spettacolo scoppiettante, leggero e divertente perché, di ridere, non ci stanca mai… proprio come di amare.

Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio alle 21.15 sarà la volta di “La fisica che ci piace” di e con Vincenzo Schettini, seguito ormai da milioni di persone in tutta Italia tra Instagram, Facebook, Youtube e TikTok. Un fenomeno che è esploso in pochi anni, da quando nel 2017 Schettini, una laurea in Fisica, docente alle superiori, ha deciso di postare il suo primo video che è diventato oggi virale.

L’istrionico prof trasformerà il palcoscenico in una grande aula scolastica, nella quale tutti gli spettatori saranno di nuovo allievi, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente. La lezione show tra esperimenti di fisica e suggestioni varie che questa magnifica materia può esercitare nel nostro quotidiano, coinvolgerà il pubblico in un’esperienza (teatrale) unica e immersiva.

Insomma amanti della fisica o nostalgici delle lezioni al liceo, semplici curiosi o assetati di sapere, il prof Vincenzo Schettini si è attrezzato per accontentare tutti. Può capitare di assistere a lezioni spettacolari, più difficile prendere parte a uno spettacolo che diventa lezione (anche di vita).

