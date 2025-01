Visita del Governatore del distretto 108L e famiglia in aumento per il Lions Club Umbertide

L’annuale visita del Governatore è un momento molto importante per la vita di un Club Lions. Quest’anno il Lions Club Umbertide lo ha fatto in sinergia, cioè in occasione dell’analoga visita del Governatore Salvo Iannì ad altri due Club della zona, il Lions Club Gubbio e il Lions Club Città di Castello Tifernum, con i quali condivide numerose iniziative sul territorio e con il Leo Club Gubbio.

La visita svoltasi giovedì 16 gennaio scorso, vale la pena ricordarlo, non è solo un momento di confronto, tanto più quando si svolge in concomitanza con quella di altri Club, ma un vero e proprio bilancio di missione delle attività svolte. E quest’anno le attività già incasellate al giro di boa dell’annata dal Club guidato da Mauro Tarragoni Alunni, sono veramente tante: tra le più importanti vale la pena ricordare la donazione di un’asciugatrice alla residenza protetta “G. Balducci” di Umbertide, la distribuzione di derrate alimentari alle famiglie del territorio in difficoltà, un’importante raccolta confluita nel crowfunding lanciato per reperire le risorse necessarie per l’intervento chirurgico necessario a un giovane, vittima di un incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. Non meno importanti le iniziative a venire, con special mention per l’ormai tradizionale raduno di auto e moto storiche “Sulla strada per la solidarietà”, che consente un’importante raccolta fondi; ma senza dimenticare l’impegno per i cani guida e per le attrezzature dei reparti di oncologia pediatrica, lo screening della vista, la raccolta degli occhiali usati.

E a testimonianza di un sodalizio che guarda sempre con attenzione al suo futuro, proprio in concomitanza dell’evento hanno fatto ingresso nel club umbertidese tre nuovi soci: la Prof.ssa Gabriella Bartocci, già dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga, la Dott.ssa Maria Gabriella Pinzagli, cardiologa che opera sul territorio umbertidese e quale onorario Enzo Ciabatta, fondatore dell’Autocarrozzeria Grifo e di altre importanti aziende che operano nel settore automobilistico e che fin dalla prima edizione contribuisce in modo decisivo alla realizzazione del raduno “Sulla strada per la solidarietà”.

Proprio per restare in tema di strada, quella da percorrere per la solidarietà ha sempre bisogno di nuove forze; forze che i soci neoentrati, con le loro qualità e con il loro impegno, metteranno al servizio della grande famiglia Lions, ma più che altro al servizio del bisogno. Perché dove c’è bisogno, lì c’è un Lions.