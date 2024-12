Al Teatro Lyrick di Assisi l’anno si chiude con quattro spettacoli

Musical, gospel, creatività e danza classica al Teatro Lyrick di Assisi

Quattro gli appuntamenti a chiudere il 2024 del Teatro Lyrick di Assisi che prenderanno il via i prossimi giorni, nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, sotto il segno del musical, del gospel, della creatività e della danza.

Si inizia mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre alle 21.15 con “Peter Pan – Il Musical“. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato, “Peter Pan – Il Musical”, tra i più amati dal pubblico, presentato da Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, è un sorprendente successo lungo 18 anni. Dal 2006, quando debuttò per la prima volta, ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 1000 repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis. Riconoscimenti che testimoniano l’affetto del pubblico per questa fortunata produzione.

Cuore pulsante dello spettacolo è proprio la colonna sonora: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dal mitico album del 1980 Sono solo canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma” e molte altre, fino alla celeberrima “L’isola che non c’è”. I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino”.

Peter Pan il Musical è uno show magico che saprà incantare e sorprendere il pubblico con gli effetti speciali come il volo di Peter Pan, con le tecnologie laser per il personaggio di Trilly, con le straordinarie scenografie che porteranno i personaggi di questa affascinante storia nella cameretta di Wendy, Michael e John, sulla nave di Capitan Uncino e nel rifugio dei Bambini Sperduti. I curati e fantasiosi costumi in stile cartoon daranno il tocco finale a quello che non è un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio sogno da condividere con gli amici e la famiglia.

Regia Maurizio Colombi, musiche Edoardo Bennato, scenografie Rinaldo Rinaldi e Rino Silveri, assistente alla regia Alice Mistroni, direzione musicale Davide Magnabosco. “Peter Pan – Il Musical” è distribuito da Savà Produzioni Creative per Tam on Tour.

Il 21 dicembre alle 21.15 sarà la volta di Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers, formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale.

The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico. Un connubio di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà diritto al cuore dell’ascoltatore coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani.

Il 29 dicembre alle 17 spazio a Ennio Marchetto e “The living paper Cartoon”. Attraverso costumi di carta Ennio Marchetto dà vita a uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica, teatro e creatività.

Il suo spettacolo non ha confini, piace ovunque, a un pubblico assolutamente eterogeneo dai 7 ai 70 anni. Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante un suo spettacolo. Ci sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e grandi personaggi italiani e stranieri; dietro c’è lui, straordinario performer, a dar vita a questi costumi ripetendo movenze e tic di questi personaggi, rendendo tutto esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti e, tra i nuovi personaggi Napoleone, Lady Gaga, Arisa, Maria Callas, Marco Mengoni, Edwuard mani di forbice. Ma “The Living Paper Cartoon” non è soltanto questo. Come per i più grandi trasformisti, la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere, un’autentica Babilonia percettiva di musica e teatro.

Il giorno seguente, il 30 dicembre alle 21.15, l’anno si chiude in bellezza con il Russian Classical Ballet e il balletto in due atti “Il lago dei Cigni“.

Considerato l’icona dei balletti classici ottocenteschi, Il Lago dei cigni è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male. Pieno di romanticismo e bellezza, da più di un secolo questo balletto delizia il pubblico. La coreografia richiede, nella sua esecuzione, grande tecnica e abilità dei ballerini. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due grand pas de deux nella seconda e nella terza scena.

Un altro momento di forte impatto è l’incantevole “Danza dei piccoli cigni”. Il prestigio e la notorietà senza tempo raggiunti da “Il lago dei cigni” sono esaltati dalla musica ispiratrice di Pëtr Il’ič Čajkovskij e dalla grande inventiva ed espressività delle coreografie di Marius Petipa. La genialità del suo potenziale coreografico e artistico culmina nel tradurre la relazione tra il corpo umano e le movenze dei cigni.

Čajkovskij ha composto quest’opera in modo trascendentale; “La Suite Op.20” rende eterno il nome del compositore. Il successo delle sue composizioni deriva dalla capacità di esprimere i suoi sentimenti attraverso il linguaggio musicale, creando melodie intense ed emotive.

La messa in scena del Russian Classical Ballet esalta la poesia romantica, presentando una produzione con sontuose scenografie, raffinati costumi e un cast guidato da stelle dello scenario internazionale del balletto.

Musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, coreografie Marius Petipa, costumi e direzione artistica Evgeniya Bespalova.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com