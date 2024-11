Al via la Quinta Edizione di “Presepe d’Autore” in via Garibaldi

Via Garibaldi si prepara a trasformarsi in una galleria d’arte a cielo aperto grazie alla quinta edizione di Presepe d’Autore, che verrà inaugurata domani, domenica 1 dicembre, alle ore 11:00.

Quest’anno, la mostra collettiva rende omaggio al Cantico delle Creature di San Francesco, celebrando gli 800 anni dalla morte del Santo. Un tema di grande spessore spirituale, che ha attratto un numero sempre maggiore di artisti: dai 45 partecipanti dello scorso anno, si è arrivati al record di 56 espositori, provenienti non solo da Umbertide e dall’Umbria, ma anche da diverse regioni d’Italia.

Franca Fodaroni, ideatrice dell’evento, ha commentato: “‘Presepe d’Autore’ è molto più di una semplice esposizione: è il simbolo dell’amore degli umbertidesi per l’arte e le tradizioni. Ogni anno cresce e si arricchisce, consolidandosi come appuntamento immancabile del Natale. In una città che nei secoli ha accolto artisti illustri come Signorelli, Cagli, Leonardi e Baldelli, questa collettiva rappresenta un omaggio contemporaneo al nostro grande patrimonio culturale”.

Sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità, il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha dichiarato: