Terni: arrestato 20enne trovato in possesso di 26 dosi di cocaina

Nell’ambito dei rafforzati controlli dell’Arma finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e dello smercio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 20enne straniero per detenzione ai fini di spaccio.

Nella serata di giovedì, in via Terre Arnolfe, i militari hanno notato un’autovettura il cui conducente, resosi conto della presenza della pattuglia, aveva mostrato una condotta di guida incerta: fermato e sottoposto a controllo, il guidatore è stato identificato in un ventenne di origini straniere, proveniente da Roma e senza fissa dimora in Italia, che non ha saputo giustificare la propria presenza in città.

Proprio il suo atteggiamento visibilmente nervoso ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche, per cui lo straniero è stato accompagnato in caserma: la successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità ben 26 dosi di cocaina, da circa un grammo ciascuna e la somma in contanti di € 1.200,00 in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività delittuosa, il tutto posto in sequestro.

Per il 20enne è così scattato l’arresto in flagranza ed il successivo trattenimento in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida svoltasi ieri mattina, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nell’intero territorio regionale.

Nei suoi confronti i Carabinieri hanno anche avviato la procedura per l’irrogazione da parte dell’Autorità Provinciale di P.S. della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Terni.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.