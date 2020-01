Al via i lavori di manutenzione al cimitero di Terni. Assessore Salvati: “Misure per accrescere il livello di sicurezza e migliorare il decoro urbano”

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Terni affidati, tramite un accordo quadro, ad una ditta esterna e per un importo di 141 mila euro. “Si tratta – afferma l’ufficio manutenzione del Comune – di un primo stralcio dei lavori più urgenti per la messa in sicurezza del patrimonio cimiteriale e che partirà dalla riqualificazione di alcuni padiglioni (A, B, N.2, 3, 10, 11,C5 e Ha)”.