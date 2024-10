Per la prima volta in Umbria, dal 12 ottobre al 10 novembre, sarà allestita una casa speciale: unica nel suo genere e ricca di divertimento. L’iniziativa è inserita all’interno dei festeggiamenti per il 27esimo anniversario del Centro Commerciale

Collestrada (Perugia), 10 ottobre 2024 – Al Centro Commerciale Collestrada arriva la Casa capovolta, la prima struttura mobile e itinerante nel suo genere in Italia. Sarà visitabile dal 12 ottobre al 10 novembre 2024, in occasione del 27esimo anniversario del Centro. Ben 220 metri quadrati di superficie, 5 stanze e 6 metri di altezza: la casa capovolta rappresenta un’installazione unica che catturerà l’immaginazione di coloro che cercano esperienze emozionanti e surreali con mobili, oggetti ed ogni dettaglio posizionato in modo invertito. I visitatori saranno immersi in un ambiente sorprendente, sperimentando una prospettiva alternativa rispetto la realtà.

Due sono le modalità di accesso alla casa capovolta: tramite coupon d’ingresso scaricabile da tutti coloro che si iscrivono o sono già iscritti alla community del Centro Commerciale Collestrada; in alternativa potranno entrare tutti i clienti che presenteranno uno o più scontrini cumulabili, del giorno d’ingresso o di quello precedente, la cui somma sia di almeno 50,00 euro.

Venerdì 11 ottobre dalle ore 15 l’ingresso alla casa capovolta sarà riservato in anteprima solo ai clienti già iscritti alla community del Centro Commerciale Collestrada. Negli altri giorni gli orari di visita della casa sono dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Giovedì 31 ottobre dalle ore 16 in occasione di Halloween, un’area della casa verrà appositamente allestita a tema. L’ingresso per tutti sarà gratuito con dolcetti distribuiti a tutti i bambini.

Sabato 19 ottobre è in programma l’iniziativa Gimme Twenty-seven. Tutti i clienti che presenteranno almeno due scontrini, tassativamente della giornata, relativi adacquisti effettuati presso due negozi differenti del Centro Commerciale Collestrada, la cui somma abbia un importo minimo di 100,00 euro, potranno ritirare una gift card di 27,00 euro spendibile dallo stesso giorno del ritiro presso tutti i negozi del Centro.

Domenica 20 ottobre alle ore 17 al via la festa del Centro Commerciale con la tradizionale degustazione del mega dolce di compleanno.

Domenica 27 ottobre alle ore 17 ritorna l’appuntamento con il Dopo Festival di “ProSceniUm, Festival della canzone d’autore Città di Assisi” e “Memorial Cristian Parisi”, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, giunto alla sua sesta edizione, in programma sabato 26 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Lyrick di Assisi. A presentarlo sarà Alex Belli, attore, modello e personaggio televisivo, insieme a Loredana Torresi, cantante, presentatrice e vocal coach. Un grande cartellone di eventi e promozioni per festeggiare al meglio il 27esimo compleanno di Collestrada e che anticiperà un autunno pieno di sorprese.

“Siamo felici di poter far vivere in anteprima ai nostri clienti esperienze inedite e di forte impatto. La Casa capovolta è la novità assoluta in Umbria, luogo ideale per chi vuole stupire i propri amici attraverso i canali social con reel e stories originali. Un evento sorprendente per le persone di tutte le età desiderose di vedere le cose con una prospettiva diversa”

spiega Roberto Lo Duca, direttore del Centro Commerciale Collestrada.

Tutte le informazioni sulle iniziative sono presenti sui canali social del centro commerciale e sul sito web: www.collestrada.it