Scuola, assessore Barcaioli: “Il tempo pieno riparte da Collestrada per sostenere le famiglie umbre” 

(aun) – Perugia, 09 gen. 025 – “Il tempo pieno nelle scuole è uno strumento per costruire una comunità più equa, ridurre le disuguaglianze e offrire alle famiglie il supporto di cui hanno bisogno”. Queste le parole di Fabio Barcaioli, assessore regionale all’istruzione, durante l’incontro con l’associazione di promozione culturale Colle della Strada, svoltosi ieri sera, mercoledì 8 gennaio, a Collestrada, Perugia.

A partire da settembre 2025 la Scuola Primaria del borgo introdurrà il tempo pieno, con un programma settimanale di 40 ore. Il primo passo di un progetto più ampio che vuole estendere il tempo pieno alle scuole primarie di tutta la regione Umbria, ponendo le basi per un sistema educativo più inclusivo e vicino alle famiglie.

Barcaioli ha sottolineato il valore strategico di questa iniziativa legandola a un cambiamento di prospettiva nelle politiche familiari: “Il tempo pieno è un investimento sul futuro delle famiglie e della comunità. Significa ridurre le barriere sociali ed economiche, offrire un ambiente educativo strutturato e garantire ai bambini momenti di crescita sia didattica che relazionale. Pensiamo al valore educativo di un pranzo condiviso o di un pomeriggio di attività scolastiche. È una risposta concreta alle esigenze quotidiane dei genitori”.

“Il nostro impegno è quello di andare oltre le misure occasionali, come i bonus una tantum che offrono solo un sollievo temporaneo, per costruire soluzioni sistemiche e durature. L’avvio del tempo pieno a Collestrada – ha concluso l’assessore Barcaioli – non è un punto di arrivo, ma il primo passo per rendere la scuola un pilastro stabile per tutte le famiglie umbre, un punto di riferimento solido e continuativo a supporto delle esigenze educative e familiari”.