Aita Umbria, a Perugia, tiene alta l’attenzione sull’Afasia

L’appuntamento sabato 19 ottobre alle 10 nella Sala sant’Anna a Perugia

In occasione della XVII Giornata Nazionale dell’Afasia, sabato 19 ottobre alle ore 10, presso la Sala della Fondazione Sant’Anna di Perugia, Aita Umbria Odv ha organizzato un incontro volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’afasia, disturbo di linguaggio acquisito a seguito di lesioni cerebrali in età adulta, che determina la perdita parziale o totale della capacità di comunicare verbalmente e/o per iscritto.

L’evento, patrocinato dall’Assemblea legislativa dell’Umbria, vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, medico, scientifico e del terzo settore, con l’obiettivo di informare la popolazione, promuovere la comprensione dell’afasia e contrastare i pregiudizi verso chi ne è affetto.

L’incontro sarà inaugurato da Nicoletta Pauselli, presidente di Aita Umbria Odv, a cui seguiranno i saluti istituzionali di Costanza Spera, assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia; Giampietro Ricci, direttore della Clinica di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale e presidente del Corso di Laurea in Logopedia dell’Università degli Studi di Perugia; Tiziano Scarponi, presidente dell’Associazione Cuor di Leone di Perugia; Federico Pompei, presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Perugia e Terni; Beatrice Ius, presidente della Commissione d’Albo dei Logopedisti; Guerrino Bordi, presidente di Alice Umbria e di Città della Pieve; e Giuseppe Bobbo, presidente di Aita-FVG.

Successivamente, Chiara Briani e Serena De Pellegrin, rispettivamente neurologa e logopedista presso la Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova, presenteranno il libro “Voglio potermi arrabbiare”.

Seguiranno gli interventi di Stefania Maria Petrillo, logopedista e responsabile del Corso di Laurea in Logopedia dell’Università degli studi di Perugia, e di Viola Ancarani, logopedista, Corso di Laurea in Logopedia dell’Università degli Studi di Perugia, sul tema “La formazione del logopedista: professionista competente nel percorso della persona afasica”; Cinzia Buccioli, logopedista e coordinatrice della riabilitazione logopedica presso l’Azienda USL 1 dell’Umbria, che tratterà de “Il Centro ausili e i supporti tecnologici per la comunicazione”; e Massimo Piccirilli, neurologo, psichiatra e professore del Corso di Laurea in Logopedia dell’Università di Perugia, che discuterà di “Afasia e vita quotidiana”. Infine, Francesca Graziani, logopedista presso l’Azienda Ospedaliera di Terni, illustrerà le finalità di Aita Umbria Odv.

Alle 11.50 si terrà la cerimonia di consegna del “Premio Simonetta Petini”, giunto alla seconda edizione, per la migliore tesi di laurea in Logopedia. Il premio, presentato da Nicoletta Pauselli e Francesca Graziani, sarà assegnato a Camilla Brandolese Gorup de Besanez, logopedista di Pordenone, per la tesi “Capacità decisionale: valutazione e tutela nel paziente afasico”.

Inoltre, nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione “Illuminiamo le città”, promossa da Aita e patrocinata dalla Regione Umbria, 17 comuni umbri illumineranno di rosso i monumenti simbolo. Durante questa settimana, nelle strutture sanitarie di Foligno, Trevi, Passignano sul Trasimeno e Branca, saranno allestiti punti informativi, presso i quali i volontari dell’associazione distribuiranno piantine di erica, simbolo dell’afasia.