Adeguamento raccolta rifiuti a San Sisto

Ordine del giorno presentato da Nicola Volpi (Fdi)

“Nella città “compatta” la raccolta differenziata è da tempo stata implementata, affidando ai cittadini una maggiore responsabilità ed eliminando la gran parte dei contenitori stradali, spesso utilizzati impropriamente e poco igienici.

La modalità attualmente in uso nel quartiere di San Sisto è invece quella applicata per le frazioni, che risulta del tutto insufficiente e non adeguata per la residenzialità della zona, oltre che per la stessa quantità dei rifiuti prodotti.

La cultura del “riciclo” è invece ben presente a San Sisto, dove molti residenti chiedono l’adeguamento ai nuovi standard della raccolta rifiuti, volendo contribuire alla difesa dell’ambiente e ad una maggiore decoro e vivibilità del quartiere.

Per questo ho presentato un ordine del giorno che impegni la Giunta ad estendere al quartiere le modalità di raccolta in uso nella città “compatta”, attraverso cassonetti di varia dimensione e tipologia, dotati di lucchetto e abbinati di fatto ad una singola utenza (condominiale o meno).

L’esigenza è stringente, poiché sempre più spesso si verifica l’abbandono di rifiuti e conferimenti non corretti da parte di cittadini –spesso di passaggio e non residenti nel quartiere – che comportano un evidente degrado nei punti di raccolta attuale.

Alla Giunta, che insieme alla sua maggioranza mi auguro voglia accogliere l’Ordine del Giorno, chiedo anche che questo impegno sia preso anche riguardo ad una celere realizzazione della nuova tipologia di raccolta, per evitare quanto sta accadendo nel quartiere di Ponte S. Giovanni dove, a dispetto dell’annunciata implementazione fatta mesi fa, la modalità della raccolta dei rifiuti è ancora quella tradizionale”

Nicola Volpi, consigliere comunale Fdi Perugia