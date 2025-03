Piazza Grimana, tentato furto con strappo: arrestato un 18enne

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un cittadino tunisino irregolare sul territorio Nazionale

Sabato sera, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto un cittadino tunisino, classe 2006, irregolare sul territorio Nazionale, per il reato di tentato furto con strappo.

Nello specifico, la vittima – una ragazza -, mentre camminava nei pressi di piazza Grimana, è stata avvicinata con una scusa dal giovane che, improvvisamente, ha afferrato la borsa della donna tentando di strappargliela di dosso.

La resistenza della vittima e le richieste d’aiuto hanno però indotto il 18enne a desistere e a darsi alla fuga.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno preso contatto con la donna e, dopo aver acquisito tutti gli elementi descrittivi utili, si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato poco dopo in piazza Ansidei.

Bloccato dagli agenti, dopo essere stato riconosciuto come l’autore del tentato furto dalla vittima, il 18enne è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto con strappo.

Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.

Il giovane, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio Nazionale.