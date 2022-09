Siamo Colore, lo spettacolo d’apertura della 60a edizione del Palio de San Michele

Il Palio de San Michele finalmente ritrova lo spettacolo d’inaugurazione con l’esibizione della Compagnia Piccolo Nuovo Teatro che si unisce alla Scuola di Circo Teatro Rataplan in una personale reinterpretazione di SIAMO COLORE.

SINOSSI DELLO SPETTACOLO: “SIAMO COLORE”

La storia dello spettacolo è ambientata in una città grigia e triste, dove sembra che non viva nessuno. È una città senza suoni, senza incontri, senza colori. Ma non è proprio così. In questa città vivono cinque abitanti chiusi nelle loro case. Cinque personaggi curiosi e colorati di…

A volte serve il desiderio di incontrarsi e il coraggio di mettersi nei panni di altri per arricchire la nostra vita. A che serve un solo colore se insieme possiamo brillare di più?”

Siamo Colore è uno spettacolo nato due anni fa grazie alla sinergia dei quattro rioni. Inizialmente, l’obiettivo dello spettacolo è stato quello di coinvolgere il numero maggiore di rionali possibili, considerando le ristrettezze imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Quest’edizione è invece caratterizzata dalla fusione tra la Compagnia Teatrale Piccolo Nuovo Teatro e la Scuola di Circo Teatro Rataplan.

Si tratta di una elaborazione in esclusiva nella quale, attraverso i linguaggi comunicativi che li contraddistinguono (teatro di immagine, trampoli, danza aerea, fuoco ed effetti pirotecnici) e prendendo liberamente spunto dal Libro di Chiara Gamberale “Tutti i Colori della Vita”, racconterà dell’importanza dell’inclusione, della collaborazione e della conoscenza dell’altro.

L’unione fa la Forza, l’unione crea la Vita.