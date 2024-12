A Spoleto “Un NaT@LE che sia Tale” grazie al mercatino della solidarietà

Associazioni di volontariato, artigianato, dolci della tradizione natalizia, laboratori, musica e spettacoli sono pronti ad animare i fine settimana dal 6 all’8 e dal 13 al 15 dicembre.

Il mercatino della solidarietà e la “locanda del sorriso”, nei giardini di largo Moneta, a Spoleto, apriranno i battenti il venerdì ed il sabato dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle 10 alle 19.

All’evento “Un NaT@LE che sia Tale”, promosso da MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers e inserito nel calendario delle iniziative del Comune di Spoleto, hanno aderito molte associazioni del territorio: Aias, Aido, Cittadinanzattiva, Emergency, Fattoria sociale, Gillo, I miei tempi, Nonno Luciano, Peter Pan, Retake, Volontariato Vincenziano. Collaboreranno con uno “scambio” di presepi la Pro loco di Spoleto “A. Busetti” e la scuola dell’infanzia di Protte.

Il tutto con un fine solidale comune: rendere “tale” il Natale anche per chi è in difficoltà, con un gesto concreto di solidarietà per la città.

Oltre agli stand delle associazioni ogni giorno ci saranno esibizioni, laboratori, la possibilità di degustare dolci della tradizione.

Sarà allestita la mostra interattiva sulla storia del trapianto in Italia, organizzata dall’associazione Aido sezione di Spoleto.

La tutela dell’ambiente vedrà due momenti di promozione grazie al coinvolgimento del gruppo organizzativo Retake Spoleto, che propone due mattinate di pulizia della zona da parte dei volontari.

Un NaT@LE che sia Tale ospiterà, grazie alla collaborazione di Cittadinanzattiva, anche una speciale edizione di SpoletoCammina, con una camminata sulla via dei presepi.

Ecco il programma del primo fine settimana:

Venerdì 6 dicembre

ore 15 inaugurazione con l’esibizione canora degli alunni della classe 3° della scuola primaria di Villa Redenta accompagnati dal maestro Colin Baldy

dalle 15.30 laboratorio di oggetti natalizi a cura di Aias

15.30 canti natalizi a cura degli alunni della scuola primaria Francesco Toscano

17 Natale… hip hop, con i ragazzi della palestra X2

Sabato 7 dicembre

16.30 esibizione della Spoleto Young Band

15.30 laboratorio natalizio per bambini a cura del Movimento Rangers

Per tutto il pomeriggio: laboratorio di carta e cartone con Nonno Luciano

Domenica 8 dicembre

ore 10 operazione “Retake”: pulizia di via Cerquiglia (ritrovo in largo Moneta)

10,30 SpoletoCammina special edition: Camminata… sulla via dei presepi, a cura di Cittadinanzattiva

Per tutto il giorno: laboratorio di oggetti natalizi a cura dell’associazione Gillo e laboratorio di carta e cartone con Nonno Luciano