A Perugia, la manifestazione International Street Food 2025

A Pian di Massiano – Piazzale Umbria Jazz, da giovedì 27 a domenica 30 marzo 2025

La dodicesima tappa della 9° edizione dell’International Street Food 2025, la più importante manifestazione di street food in Italia, si terrà a Perugia, in Pian di Massiano – Piazzale Umbria Jazz, da giovedì 27 a domenica 30 marzo 2025 (il giovedì dalle 18.00 alle 24.00, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 24.00).

L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Perugia.

Questa iniziativa, dedicata al cibo di strada di alta qualità, ha già conquistato un ampio pubblico e toccherà oltre 200 tappe in tutta Italia, fino alla fine di novembre 2025. Il ricco calendario di eventi attraverserà il Paese, offrendo l’opportunità di assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

I truck e gli stand più rinomati d’Italia, con il loro eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori, presentando cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo d’Italia.

A Perugia sarà possibile gustare, tra le molte specialità, la cucina indiana, gli arrosticini, la paella, lo gnocco fritto, le polpette di porchetta di Ariccia con le salse romane, le fritture di Don Fritto, la cucina brasiliana, il pesce fritto , i panini con il polpo gourmet, gli hamburger di Chianina, la cucina siciliana con gli arancini e il panì cà mèusa, il kurtos ungherese, la pasta mantecata nella forma di cacio, la pizza fritta, la pizza napoletana, la cucina tunisina, il caciocavallo impiccato, la cucina argentina, la cucina messicana, le bombette pugliesi. Saranno presenti anche birrifici artigianali italiani, europei e internazionali, per accompagnare le prelibatezze gastronomiche. In un unico luogo, sarà possibile gustare prelibatezze provenienti da paesi lontani e da diverse culture, lasciandosi avvolgere da un tripudio di profumi e sapori.

Questa edizione è partita con grande slancio, forte del successo ottenuto nella precedente. Anche quest’anno, il pubblico sta affollando le tappe, desideroso di assaporare le specialità preparate dai protagonisti di questo festival: gli chef di strada, che con passione e orgoglio difendono il loro street food. Non mancano numerosi ristoranti itineranti e chef esperti, pronti a sorprendere con creazioni originali e un’impeccabile qualità culinaria. Eccellenza, innovazione, tradizione e rispetto delle normative igieniche e sanitarie sono i principi che guidano ogni appuntamento di questo festival.

“Siamo giunti al nono anno di una manifestazione che, con passione e dedizione, anima paesi e città di tutta Italia, portando in ogni angolo del Paese il meglio dello street food nazionale e internazionale. L’International Street Food non è solo un evento gastronomico, ma una vera e propria celebrazione del cibo di strada in tutte le sue forme, unendo tradizione e innovazione per regalare un’esperienza indimenticabile a un pubblico sempre più numeroso e affezionato.

Anche in questa edizione, abbiamo introdotto nuove proposte e arricchito il programma con novità pensate per soddisfare i gusti e le aspettative dei nostri visitatori. L’International Street Food rappresenta un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni dei nostri territori, mettendo in risalto la qualità e l’autenticità delle produzioni locali. È un’opportunità per valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano e per far conoscere al grande pubblico le specialità provenienti da ogni parte del mondo. Grazie alla partecipazione di food truck, chef e artigiani del gusto, l’evento diventa un punto di incontro tra culture diverse, promuovendo la convivialità e la scoperta di nuovi sapori. Il nostro obiettivo “ – dichiara Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, noto come ‘Re dello Street Food’ e presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) – “ è quello di offrire un’esperienza unica, in grado di coinvolgere persone di tutte le età, dagli appassionati di gastronomia ai curiosi che vogliono lasciarsi sorprendere da nuove combinazioni di sapori. Ogni anno lavoriamo con entusiasmo per migliorare e ampliare la manifestazione, affinché possa continuare a essere un punto di riferimento nel panorama degli eventi dedicati allo street food in Italia.”

La manifestazione, contemporaneamente a Perugia, sarà a Porto San Giorgio ed a Roma dal 28 al 30 marzo.