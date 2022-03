A Passo d’Uovo by Eurochocolate conquista il pubblico dei golosi

Solo uova in testa nel primo intenso sabato di evento

Il nuovo format primaverile di Eurochocolate, in programma fino al 3 Aprile presso i Giardini del Frontone, a Perugia ha conquistato il pubblico dei golosi che stanno dimostrando di apprezzare appieno le prelibatezze e le attività proposte, tutte rigorosamente a tema.

Il primo sabato di evento ha infatti visto i chocolover affollare gli stand del Chocolate Show – con oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato – e partecipare con entusiasmo ai vari appuntamenti con le golose degustazioni, i dolcissimi cooking show e gli esclusivi laboratori.

Lo spazio dedicato agli Special Event attende i più golosi, tutti i giorni fino a Domenica 3 Aprile, per dolci incontri ravvicinati sotto la guida esperta di Maestri Pasticceri e Cioccolateri. Domani, Domenica 27 Marzo alle ore 10 voglioCioccolato guiderà il pubblico alla scoperta delle note aromatiche dell’amatissimo Cibo degli Dèi, mentre alle ore 11 l’appuntamento sarà con il Maestro Pasticcere Federico Anzellotti che accompagnerà il pubblico in un’imperdibile Chocolate Adventure: il dolce “euforia”. Tanti e per tutti i gusti anche i Choco Lab che si susseguono tutti i giorni, dalle ore 12 alle ore 19: Praline in corso con il Maître Chocolatier Nicola Maramigi, protagonista anche degli appuntamenti esperienziali A 4 mani per mettersi alla prova nella creazione di dolci prelibatezze. Mani in pasta anche in compagnia di Peccati di Gola e dei suoi A scuola di cucina e ll piacere di imparare. E ancora le full immersion Alla scoperta del gelato firmate Mastro Cianuri e i golosi abbinamenti tra Vino e Cioccolato, a cura di Assosommelier, e tra Grappa e Cioccolato a cura di ANAG – Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e acqueviti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito www.eurochocolate.com.

Presi d’assalto da bambini e famiglie i tanti divertenti giochi a tema per un goloso intrattenimento che fonde gioco e didattica. Dall’imperdibile viaggio nelle lontane Terre del Cacao, a cura di IAAS – Associazione Internazionale degli Studenti di Agraria, che guida i piccoli esploratori alla scoperta delle affascinanti origini del Cioccolato e del suo ecosistema, fino a Piantala, per un’esclusiva full immersion tra veri semi e piante, in collaborazione con l’Associazione ecuadoriana di produttori di cacao UNOCACE, UmbraFlor e AFOR – Agenzia Forestale Regionale. Qui ogni visitatore può piantare un seme o una piantina di cacao o di altre varietà autoctone e tornare a casa con un dolce ricordo di cui prendersi cura. Apprezzatissimi anche i laboratori Choco Bit, ispirati al mondo del digitale e Choco Art per mettere alla prova la propria creatività. E ancora Caccia all’Uovo, Tiro all’Uovo e Pesca all’Uovo, fino all’originale Maratova, una divertente Corsa con i Sacchi di juta utilizzati per trasportare il cacao.

Camminando nel Centro Storico di Perugia è inoltre facile incontrare curiosi visitatori alle prese con uno dei 5 itinerari proposti dall’imperdibile Caccia al Tesovo e intenti a fotografare, ciascuno con la propria Choco Cornice, uno dei tesori architettonici della città indicati lungo il percorso. La Caccia al Tesovo è anche una preziosa occasione per invitare il pubblico a scoprire le attività Extra Chocolate programmate per le vie dell’Acropoli e consultabili al link www.eurochocolate.com/perugia2022/extrachocolate.

Tra queste Cioccolato ad Arte, iniziativa promossa da Fondazione CariPerugia Arte e in programma tutti i giorni, alle ore 17.30, grazie alla quale, a partire dalle opere delle collezioni di Palazzo Baldeschi, i visitatori vengono guidati alla scoperta della storia del

cioccolato, dalla sua importazione in Italia e dei suoi usi e consumi dal Seicento al

Novecento. Per informazioni e prenotazioni: palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it

Eurochocolate Perugia vi aspetta ai Giardini del Frontone fino al 3 Aprile!