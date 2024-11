A Eurochocolate bagno di folla per Damiano Carrara

A Eurochocolate continua l’ondata dei chocolover

Come previsto, la trentesima edizione di Eurochocolate è decisamente “Sulla bocca di tutti”. Il claim, scelto per accompagnare l’atteso ritorno dell’evento nel centro storico di Perugia, ha fatto centro e l’ondata di chocolovers è proseguita anche in questa golosissima domenica.

In particolare, bagno di folla oggi pomeriggio per il popolarissimo Damiano Carrara che sul palco di Piazza IV Novembre, in collaborazione con Hyundai – Toy Motor, ha presentato il suo ultimo libro “Naturalmente”: un ricettario di pasticceria moderna che raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del gluten free.

Affollatissimi anche i golosi stand del Chocolate Show, il più grande emporio del cioccolato a cielo aperto che accoglie la vasta proposta di prodotti in vendita per un totale di 170 aziende e circa 5.500 referenze, a partire dalle nuove coloratissime bocche di cioccolato firmate Costruttori di Dolcezze.

Ricchissimo per tutta la prossima settimana il calendario delle degustazioni in programma e centrale, come sempre, sarà il ruolo del goloso Choco Lab, collettore di imperdibili appuntamenti esperienziali, guidati da maestri cioccolatieri ed esperti, che attendono il pubblico presso il Centro camerale Galeazzo Alessi in via Mazzini.

In particolare, tutti i giorni Roberto Caraceni, Vice Presidente della Compagnia del Cioccolato e chocotaster, condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso una coinvolgente e golosa analisi organolettica.

Quotidiani anche i numerosi appuntamenti che vedranno protagonisti ospiti internazionali, a consolidare l’attenzione che l’evento riserva ormai da anni ai paesi produttori di cacao nel mondo. A festeggiare i 30 anni di Eurochocolate sono infatti ben 33 realtà provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia. “Sulla bocca di tutti” sono quindi anche le imperdibili storie di questi tenaci produttori bean e tree to bar, presenti grazie alla rinnovata collaborazione con Cacao Solution, network attivo nella creazione di filiere cacao-cioccolato dirette e sostenibili. Tra le novità di quest’anno, la presenza per l’intera durata del Festival di quattro produttrici di cioccolato dell’isola africana di São Tomé appartenenti alla Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico – CECAB, una delle più antiche al mondo, da trent’anni custode degli antichi cacao arrivati dal Brasile a fine settecento. Al centro della loro attività, pratiche di coltivazione sostenibile e la tutela del pregiato profilo aromatico del cacao di São Tomé. Spazio anche al Venezuela con la partecipazione di Douglas Dager, fondatore di Cacao Caracas, una delle poche piantagioni al mondo dove si coltivano i rarissimi cacao bianchi ancestrali – naturalmente dolci e dagli aromi particolarissimi – che per 5000 anni le popolazioni precolombiane hanno diffuso sulle coste dei Caraibi. Un’interessante novità accompagna la presenza della Colombia. Alla consolidata partecipazione di Cacao Disidente e Color Cacao si aggiunge infatti Tibitò, produttore di Bogotá titolare di una magnifica cioccolateria con sede presso i locali – oggi trasformati in Fabbrica del Cioccolato – di quello che nel 1920 è stato il primo concessionario Ford in Colombia. Il numero dei paesi che partecipano a Eurochocolate è in continua crescita grazie anche alla presenza di nuovi produttori asiatici che da Thailandia, Filippine e India iniziano ad affacciarsi sul mercato europeo. Ne è un esempio Theo & Philo, produttore di altissima qualità delle Filippine, che farà gustare al pubblico il cacao rarissimo del suo paese.

E dalle Filippine è ripartita anche l’iniziativa Equochocolate by Costruttori di Dolcezze con la quale Eurochocolate rinnova il suo impegno per la sostenibilità sociale ed economica supportando i piccoli produttori di cacao nel mondo. Dopo le cooperazioni con le aziende Yumbos (Ecuador) nel 2022 e Kakaomundo (Gabon) nel 2023, protagonista di questa edizione è l’azienda filippina Auro con una nuova linea di tavolette di cioccolato rigorosamente bean to bar.

Proseguono con grande interesse i tour guidati del cantiere Città del Cioccolato – il museo esperienziale dedicato al mondo del cacao e del cioccolato – in vista dell’attesa apertura nel 2025. Le visite si tengono tutti i giorni, alle ore 15 nei giorni feriali e alle ore 12 e 15 il Sabato e la Domenica. È possibile prenotarsi sul sito www.eurochocolate.com o in loco presso lo stand Città del Cioccolato allestito in Piazza Matteotti; qui si possono anche avere informazioni sulla relativa campagna di crowdfunding attiva sulla piattaforma Mamacrowd (mamacrowd.com/it/project/citta-cioccolato) e aderire all’iniziativa.

Eurochocolate vi aspetta nel centro storico di Perugia fino al 24 Novembre!