Loredana Ruggeri, medico ematologo ospedaliero, ricevuta al Quirinale

perugia, 29 ottobre 2024 – Si è svolta ieri, 28 ottobre, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca”, iniziativa promossa dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Il Presidente ha incontrato una rappresentanza del mondo scientifico e di sostenitori della Fondazione e quest’anno tra i ricercatori che si sono distinti per progetti di ricerca all’avanguardia finanziati da AIRC, è stata invitata la dottoressa Loredana Ruggeri, medico ematologo ospedaliero e ricercatrice presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, vincitrice di un Investigator Grant che svilupperà nei prossimi 5 anni.

Il progetto verte sulla comprensione dei meccanismi biologici che sono la base dei risultati clinici ottenuti dal protocollo di trapianto di midollo osseo in atto presso l’Ematologia di Perugia.

“Questo protocollo innovativo di trapianto, basato su una radioterapia di precisione ed immunoterapia con linfociti T-convenzionali e T-regolatori, permette di ottenere una sopravvivenza libera da recidiva di leucemia che supera il 70% ad oltre cinque anni di follow-up.” – spiega la dottoressa Ruggeri – “Il progetto finanziato ha lo scopo di comprendere i sottili meccanismi biologici che sono alla base di questo potente effetto antileucemico. Ha inoltre l’obiettivo di disegnare un nuovo recettore in grado di riconoscere un antigene presente sulle cellule leucemiche e di inserire tale recettore in cellule killer (CAR-NK) che vadano a riconoscere ed uccidere in maniera specifica le cellule di leucemia mieloide acuta, potenziando ulteriormente le strategie antileucemiche CAR, antigene specifiche, e per questo intelligenti.”