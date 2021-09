88Folli, a Ponte San Giovanni Cena spettacolo per il Chianelli

Sabato si parte con la ex voce dei Nomadi, Cristiano Turato

Gli 88Folli di nuovo in prima linea per sostenere il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” nella lotta contro i tumori infantili. Sabato 11 e domenica 12 settembre, a partire dalle 20, nell’ambito della manifestazione “Al Ponte”, si terranno due bellissime cene spettacolo di beneficenza in favore del Comitato Chianelli. Si comincia sabato con Cristiano Turato voce dello storico gruppo I Nomadi dal 2012 al 2017. Domenica, invece, toccherà agli 88Folli con altri due gruppi, Garpets 30K e A Nightclub at the Opera – Queen tribute.

La serata è organizzata dalle associazioni “Fuori dalle Scatole”, “In Ponte” e dal Comitato per la vita “Daniele Chianelli” in collaborazione con la Pro loco di Bettona e con il patrocinio del Comune di Perugia. “Ancora una volta – ha ricordato Franco Chianelli – gli 88Folli sono accanto a noi e ai bambini malati. Un sostegno che non hanno mai interrotto, come quando durante la pandemia vennero a suonare al Residence permettendo a tutti i nostri ospiti di seguire il concerto dal terrazzo di casa, divertendosi in piena sicurezza. Grazie anche agli artisti che parteciperanno all’evento, alle associazioni che l’hanno organizzato e alle attività che lo sostengono”. Si ricorda che per partecipare alla serata è richiesto il Green pass.