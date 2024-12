Solidarietà, dall’equitazione umbra doni ai bimbi del Residence ‘Daniele Chianelli’

Nella mattinata di venerdì 27 dicembre, al Residence ‘Daniele Chianelli’ di Perugia sono giunte decine e decine di colorati pacchi regalo destinati ai piccoli ospiti della struttura. Sono i doni raccolti dagli oltre cinquanta centri ippici dell’Umbria grazie all’iniziativa solidale promossa dal Comitato regionale umbro della Federazione italiana sport equestri (Fise Umbria). Un gesto di vicinanza a questa importante benefica realtà del territorio, che si inserisce nelle politiche e nei progetti di inclusione e solidarietà intrapresi negli ultimi anni dalla Fise Umbria. Questa, d’altronde, non è la prima iniziativa che la federazione sportiva umbra porta avanti insieme al Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’. A portare i doni sotto l’albero del ‘Chianelli’ è stata una delegazione della Fise Umbria guidata dalla presidente Mirella Bianconi. Ad Accoglierli lo stesso presidente del Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’, Franco Chianelli.

“Il lavoro che svolge questa realtà è qualcosa di straordinario – ha sottolineato Bianconi – e noi dovremmo essere qui molto più spesso a sostenerli. Con questo piccolo gesto, però, con questi doni, vorremmo almeno portare un po’ di gioia ai bambini e alle loro famiglie ospitate in questa struttura. Quest’anno abbiamo lavorato molto sul tema dell’inclusione e della disabilità e qui al ‘Chianelli’, grazie a un contributo del Coni Umbria, abbiamo anche realizzato un bellissimo progetto con i pony, completamente gratuito, indirizzato ai bambini malati. La Fise Umbria, ma anche la federazione nazionale, si sta sempre più orientando verso questo tipo di attività. Un piccolo modo per portare un sorriso sulle labbra dei bambini”.

“Siamo molto grati alla Fise Umbria e alla sua presidente, Mirella Bianconi – ha commentato Franco Chianelli – per la loro vicinanza e il grande supporto che danno al Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ e a tutti i bambini malati di tumore ospiti del Residence e seguiti alla Struttura complessa di Oncoematologia. Un grande aiuto, non solo a Natale. Quest’estate, infatti, grazie anche al finanziamento del Coni, Fise ha organizzato un bellissimo laboratorio con il supporto dei pony al Parco del Sorriso di Serenella, un bellissimo spazio adiacente al Residence. Un’esperienza unica per i nostri bambini che li ha resi molto felici. Oggi la federazione, grazie al grande supporto degli associati, ha consegnato circa 150 doni che consegneremo ai bambini il 6 gennaio, in occasione della festa della Befana. Per questo appuntamento, infatti sarà allestita una magica galleria: la Grotta dei desideri in cui i bimbi entreranno e potranno scegliere il loro dono preferito”.