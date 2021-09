Un aiuto per chi aiuta: il nuovo servizio Cesvol Umbria per i volontari del Terzo Settore

I colloqui – su prenotazione tutti i giovedì, dalle 15.30 alle ore 18.30 presso la sede Cesvol Umbria in via Campo di Marte a Perugia – sono condotti, in presenza o in modalità telematica, a seconda della propria disponibilità, da Miriam Pizzardi, ricercatrice dell’Ateneo perugino

Uno sportello di ascolto e sostegno psicologico per i volontari degli Enti del Terzo Settore dell’Umbria, in questi anni sempre più risorsa insostituibile per dare supporto alla collettività. Volontari che però, a loro volta, possono sentire l’esigenza di parlare dei propri disagi in un contesto di fiducia e riservatezza, in un luogo non terapeutico ma efficace dal punto di vista della espressione protetta di sé, con personale volontario qualificato. È Parlami di te, il nuovo servizio promosso dal Cesvol dell’Umbria in collaborazione con il Dipartimento FISSUF (Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione) dell’Università degli Studi di Perugia. Lo sportello è già attivo tutti i giovedì, dalle 15.30 alle ore 18.30 presso la sede Cesvol Umbria in via Campo di Marte a Perugia, e i colloqui sono condotti – in presenza o in modalità telematica, a seconda della propria disponibilità – da Miriam Pizzardi, ricercatrice dell’Ateneo perugino.

Prenotazione necessaria: parlamidite@cesvolumbria.org – 351 0452596