2 giugno: musei aperti in Umbria. Ad Umbertide e Montone visite in occasione della Festa della Repubblica

In occasione del ponte del 2 Giugno 2021, il Museo di Santa Croce di Umbertide aprirà per tutto il weekend, da mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, a domenica 6 giugno, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Il Museo Santa Croce di Umbertide ospita grandi e preziose opere, come la “Pala della Deposizione dalla Croce” sull’altare maggiore, dipinta da Luca Signorelli nel 1516. E’ l’unica fra i tanti lavori su tavola del maestro cortonese a trovarsi ancora nel suo sito originale. Di grande importanza è, inoltre, la tela di Niccolò Circignani detto il Pomarancio, raffigurante la Madonna con il Bambino in gloria. Il museo presenta anche un’importante sezione archeologica con materiali ceramici di età ellenistico-romana, monete del IV-V secolo d.C. provenienti da Monte Acuto e una stipe votiva con bronzetti di tipo italico.

Anche il Museo di San Francesco di Montone aprirà per tutto il prossimo lungo weekend, e precisamente dalla giornata di mercoledì, Festa della Repubblica Italiana, a domenica 6 giugno, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30.

Il Museo San Francesco ospita grandi e preziose opere: si tratta di un ex complesso francescano con un ex convento, oggi Pinacoteca Comunale, custode di opere che caratterizzano la storia del luogo e la chiesa di San Francesco, in cui permangono tracce di affreschi dalla metà del 1300 alla metà del 1600 circa.

Tra le opere più significative conservate in Pinacoteca, è possibile ammirare il gruppo ligneo di Deposizione di bottega alto tiberina del 1260 – 1270 e la Madonna della Misericordia di Bartolomeo Caporali del 1482; mentre prestigiosi sono i brani di affresco presenti in chiesa commissionati dalla Famiglia Fortebracci.

Il complesso francescano, posto su uno dei colli montonesi, è un’oasi di pace, di tranquillità e soprattutto un territorio ricco di meraviglie tutto da scoprire.