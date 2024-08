Noi Moderati presenta il simbolo per le regionali, in lista anche esponenti civici di centrodestra

Correrà alle prossime regionali a sostegno del candidato di centrodestra e lo farà con una lista dal nome emblematico ‘Noi Moderati – Civici per l’Umbria’

“È ufficiale, ‘Noi Moderati’ correrà alle prossime regionali a sostegno del candidato di centrodestra e lo farà con una lista dal nome emblematico ‘Noi Moderati – Civici per l’Umbria’ che vedrà impegnati anche tantissimi amministratori ed ex amministratori civici, insieme per costruire”.

Così Luca Briziarelli, responsabile organizzativo regionale che per ‘Noi Moderati’ ha il compito di costruire la lista in vista dell’imminente campagna elettorale. Presenti per l’occasione, oltre ai vertici del partito umbro Gianni Dionigi, commissario regionale, Renzo Baldoni, commissario provinciale di Perugia, e Francesco Meloni Cecconi, commissario provinciale di Terni, anche i vertici nazionali del partito: l’onorevole Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti locali, e l’onorevole Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale, a testimonianza dell’attenzione del partito per l’Umbria. A fare notizia sono però le presenze in sala: tra le oltre settanta persone intervenute, la metà sono stati o sono amministratori di varie località della regione a conferma di come

“la scelta di investire nel rapporto con il mondo civico non sia una semplice operazione elettorale, ma una precisa volontà”,

cosi come rivendicato dagli onorevoli Colucci e Bicchielli perché

“un partito non è fatto da un simbolo sulla carta, ma dalle persone che con la propria credibilità, competenza e concretezza danno sostanza ai valori, alle idee e ai progetti”.

Oltre a Michele Toniaccini, che sarà il punto di riferimento dei Civici che aderiranno al progetto e che costituiranno l’associazione ‘Civici e Moderati per l’Umbria’, erano presenti tra gli altri Leonardo Varasano ed Edi Cicchi, assessori della giunta Romizi, e Massimo Pici, consigliere a Perugia nella precedente consiliatura, Daniela Brugnossi, fino a giugno sindaco di Monte Castello di Vibio, Francesca Caproni, un passato da amministratore a Panicale e attualmente direttore del Gal Trasimeno Orvietano, Werter Grasselli, già vicesindaco a Valfabbrica, Enzo Morbidini, vicesindaco a Torgiano nella giunta Nasini, numerosi consiglieri comunali in carica tra cui Pietro Baldassarri di Collazzone, Laura Fuccelli e Anna Mancini di Deruta. Nel corso dell’incontro è stata anticipata la costituzione di gruppi di approfondimento tematico che elaboreranno le proposte del partito per i diversi settori e sono stati ufficializzati alcuni incarichi del partito: Brunella Parroni, già dirigente regionale di Fi e consigliere comunale a Terni, è stata nominata commissario comunale di Terni, Marco Conticelli, recentemente confermato alla guida del Comune di Porano, è stato nominato responsabile regionale per gli Enti locali, Francesca Borzacchiello, che ha ricoperto fino a giugno l’incarico di assessore comunale a Marsciano sarà la responsabile dei comuni del Medio Tevere e coordinerà il gruppo di lavoro di approfondimento tematico che si occuperà di Urbanistica, edilizia, territorio e ricostruzione post sisma; Riccardo Coletti, sindaco di Sigillo dal 2014 al 2019, sarà il responsabile per i comuni della Fascia appenninica e curerà la proposta di modifica della Legge regionale sui Parchi che ‘Noi Moderati’ intende inserire tra i punti programmatici per le prossime elezioni regionali.

Nelle prossime settimane sarà ufficializzato l’organigramma completo a livello istituzionale e politico sia per il partito che per l’associazione che riunirà la componente civica della lista.