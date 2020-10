Vissani: “Così costretti a chiudere”

A dirlo all’ANSA è uno dei maestri della cucina italiana, Gianfranco Vissani.

“Sarà un danno enorme per l’economia e alle piccole imprese, chi dà i soldi per sopravvivere? Non riesco a capire come ragioni questo Governo ci ha fatto lavorare un paio di mesi d’estate e ora è di nuovo tutto chiuso, senza tenere in considerazione che c’è gente che a fine mese non ci arriva più. Come faremo proprio non lo so”.