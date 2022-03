Vinicio Capossela presenta il suo nuovo lavoro letterario “Eclissica”

Lunedì 4 aprile, ore 17, Aula Magna Università degli Studi di Perugia

Lunedì 4 aprile (ore 17) l’aula magna dell’Università degli Studi di Perugia farà da cornice ad un appuntamento davvero suggestivo. Vinicio Capossela arriverà nel capoluogo umbro per parlare del suo nuovo lavoro letterario “Eclissica”, in libreria con Feltrinelli. Il celebre cantautore, tra album e concerti sempre affascinanti, non è nuovo anche ad uscite letterarie. Ed ora è tornato in libreria con “Eclissica”.

Che cos’è una Eclissica? Una ellittica sulle rotte mancate? Una ellissi sulle epoche della vita? Un trattato sulle eclissi? Un eclissamento dal reale? Questo libro è un lunario, un abecedario, un diario di bordo, una narrazione del visibile e dell’invisibile. C’è un viaggio nell’opera di un autore, e un viaggio dell’autore nelle opere della vita. È un libro nato dall’oscuramento generale di una eclissi, che procede per lampi.

Vinicio Capossela spia questa stagione attraverso le crepe, il prodigio, i fallimenti che permettono la creazione e, da artista che pone ostinatamente la sua opera fuori dalla dittatura dell’attualità, finisce per esserne fra i più acuti osservatori.

Dopo il saluto del Magnifico Rettore prof. Maurizio Oliviero seguirà il dibattito con l’autore coordinato da Leonardo Malà, alla presenza di Donatella Miliani, del quotidiano La Nazione, e della professoressa Chiara Paola Caselli. Spazio anche al pubblico che potrà formulare le proprie domande e alla fine farsi firmare copie del libro da Capossela.

L’iniziativa è targata Moon in June e Università degli Studi di Perugia.