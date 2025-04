Vescovi, Anima Perugia: “Giubileo: la città pronta ad accogliere 10mila pellegrini”

“Provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo”

“Perugia pronta ad accogliere 10.000 pellegrini per il Giubileo. Oggi, 29 aprile, abbiamo avuto l’onore di ricevere a Perugia una delegazione spagnola, in visita organizzativa in vista del grande appuntamento di fine luglio. Il 28 e 29 luglio, infatti, la nostra città accoglierà circa 2700 pellegrini provenienti da Madrid e Valencia, che parteciperanno al Giubileo della Speranza. Questi numerosi giovani spagnoli si inseriscono in un flusso ancora più ampio di pellegrini: durante il periodo estivo, sono attese a Perugia circa 10.000 persone provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo”, spiega in una nota il capogruppo in consiglio comunale di Anima Perugia e delegato al Giubileo Riccardo Vescovi.

Stiamo lavorando con entusiasmo e attenzione per garantire la migliore accoglienza possibile. L’incontro di oggi è stato un momento importante per definire insieme i dettagli organizzativi e permettere ai pellegrini di vivere un’esperienza autentica nella nostra città, ricca di storia, cultura e spiritualità.

Perugia si prepara a mostrarsi in tutta la sua bellezza, pronta ad aprire le sue porte e il suo cuore a questi giovani e alle loro famiglie, in uno spirito di fraternità e condivisione che è pienamente in linea con il significato profondo del Giubileo.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri di coordinamento per perfezionare ogni aspetto dell’accoglienza, con il desiderio – conclude Vescovi – di rendere questo evento un’occasione di crescita, incontro e festa per tutta la comunità”.