Vertice Usl 1 esprime solidarietà alla cooperativa Borgorete

“Massima solidarietà e vicinanza alla cooperativa Borgorete e alle operatrici e agli operatori dell’Unità di Strada, il cui camper si è incendiato per due volte nell’arco di pochi mesi” è stata espressa da Nicola Nardella, direttore generale dell’Usl Umbria 1.

“Non sappiamo ancora se questo gesto sia di natura dolosa o meno – sottolinea Nardella in un comunicato – ma di certo c’è stato un danno non solo per la cooperativa Borgorete ma per tutta la città di Perugia.

Da anni, infatti, l’Unità di strada è un servizio della struttura complessa Sert, il Servizio Tossicodipendenze del Distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1, di supporto per la riduzione del danno dei rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e rivolto a persone tossicodipendenti.