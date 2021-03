“L’Umbria potrebbe essere la prima ad uscire dall’ondata Covid”

“L’Umbria nella media va bene – ha detto all’ANSA – e i contagi continuano a scendere”.

“Un quadro confortante – ha detto il professor Gammaitoni – molto importante in vista della ripresa economica che ci auguriamo ci sia in primavera e in estate”.

In “controtendenza” rispetto al resto della regione – ha spiegato il fisico – è invece il dato di Terni. “Prima il contagio era basso – ha aggiunto – e invece ora cresce come sta accadendo nel Lazio, con un andamento simile, mentre a Perugia e in quasi tutto il resto dell’Umbria è in calo. Serve seguire con attenzione il comune di Terni e mettere in atto azioni perché non continui la sua salita; come un faro va acceso su Orvieto – ha concluso il professor Gammaitoni – dove i dati disponibili ci dicono che la situazione continua ad essere critica, anche se in presenza di numeri piccoli”.