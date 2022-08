Veller e Maggiora: “Alessandrini e Brizi, ottime candidature in rappresentanza del ternano”

“Ringraziamo il segretario regionale della Lega, On. Virginio Caparvi e il segretario federale Matteo Salvini per aver, anche questa volta, ascoltato il territorio di Terni e provincia candidando alle prossime elezioni politiche del 25 settembre ben due militanti della nostra provincia”.

Così l’intervento del referente provinciale della Lega Terni, David Veller e quello di Terni città, Devid Maggiora.

“La scelta – sottolineano Veller e Maggiora- è ricaduta su Valeria Alessandrini, senatrice uscente che ha portato importanti risultati per il nostro comprensorio (in posizione di capolista) e Federico Brizi, capogruppo in consiglio comunale a Terni, candidato nella lista proporzionale. Una attenzione particolare riservata a Terni, una grande opportunità per il sud dell’Umbria che, a causa della riforma del taglio dei parlamentari, rischiava concretamente di rimanere esclusa dalla rappresentanza in Parlamento.

Esprimiamo pertanto grande soddisfazione ed orgoglio per queste candidature, per due militanti che hanno lavorato a testa bassa, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei cittadini”.

“Adesso – concludono i leghisti- avanti tutta per portare la Lega ad essere finalmente protagonista in un governo di centrodestra, forte e coraggioso, in grado di affrontare il difficile periodo storico che stiamo vivendo e i tanti problemi concreti degli italiani. Noi pensiamo al futuro dei nostri figli, alle nostre famiglie, ai lavoratori e alle imprese, agli altri lasciamo gli slogan”.