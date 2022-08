Festival Internazionale Giovani Concertisti, si conclude con Stefano Gagliardi

Con Stefano Gagliardi, ultimo allievo di Luciano Pavarotti, si conclude il Festival Internazionale Giovani Concertisti di Castel Rigone

Mercoledì 24 agosto, alle 21 in piazza S.Agostino, il concerto del giovane tenore accompagnato al pianoforte da Marco Ferri. In programma celebri arie di Giordani, Tosti, Leoncavallo, Gastaldon, Di Capua, Puccini, Modugno, De Curtis e Di Giacomo

Si chiuderà mercoledì 24 agosto, con il concerto alle 21 in piazza S. Agostino del giovane tenore Stefano Gagliardi, ultimo allievo di Luciano Pavarotti, il XXV Festival Internazionale Giovani Concerti di Castel Rigone. Fondata dal M° Giorgio Porzi e promossa dalla Associazione Filarmonica “G. Verdi” di Castel Rigone, in collaborazione con Regione Umbria, Comune di Passignano sul Trasimeno e Pro Loco di Castel Rigone, la rassegna ha confermato anche quest’anno – sotto la nuova direzione artistica di Francesco Santucci – la propria peculiarità di eccezionale vetrina per i giovani talenti musicali da tutto il mondo, affiancati da concertisti già affermati, e di volano per la promozione culturale e turistica del territorio, con 16 concerti nello splendido borgo che affaccia sul Trasimeno. Mercoledì, accompagnato al pianoforte da Marco Ferri, Gagliardi proporrà celebri arie di autori come Giordani, Tosti, Leoncavallo, Gastaldon, Di Capua, Puccini, Modugno, De Curtis e Di Giacomo.

Voce calda, vibrante e appassionata, Stefano Gagliardi a 15 anni è stato selezionato dal M° Luciano Pavarotti per la sua scuola di canto (8 allievi da tutto il mondo): è rimasto a lezione dal Maestro fino alla sua prematura scomparsa, proseguendo poi gli studi diplomandosi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Tenore lirico in grado di seguire senza alcuna difficoltà percorsi musicali di vario genere, dal belcanto al melodramma, dal barocco al pop, dalla musica sacra alla canzone napoletana d’autore, Gagliardi rappresenta l’espressione più vera della musica italiana cosiddetta “seria”: la sua interpretazione è coinvolgente e punta diretta al cuore, sia che improvvisi un brano d’opera, sia che duetti con se stesso nel pop dei nostri giorni.