Valnerina Gusto, a Norcia si accende ‘la magia del Natale nei luoghi del tartufo’

L’evento, in programma l’8 dicembre, rientra nel progetto ‘Valnerina Gusto’ finanziato con risorse regionali FSC ‘Piano di Sviluppo e coesione’ Umbriaperta

Trekking, animazioni, degustazioni e spettacoli: l’8 dicembre Norcia si appresta a vivere ‘la magia del Natale nei luoghi del tartufo’ con una giornata ricca di appuntamenti che culminerà con l’accensione del grande albero in piazza San Benedetto e l’inaugurazione dei presepi lungo le vie del centro storico.

L’iniziativa fa parte del cartellone di eventi ‘Valnerina Gusto’, progetto di cui è capofila il Comune di Norcia per valorizzare le risorse gastronomiche e turistiche dei territori ed è finanziato con risorse regionali FSC ‘Piano di Sviluppo e coesione’ del bando Umbriaperta.

La giornata di venerdì 8 dicembre prenderà il via alle ore 10.00 con un trekking che da Porta Romana (centro storico di Norcia) condurrà gli escursionisti fino a Valle Fontevena per scoprire i luoghi del tartufo, accompagnati da una guida esperta e da un agronomo che spiegherà le caratteristiche organolettiche di questo prezioso tubero. Seguirà una degustazione gratuita di tartufo e di prodotti tipici (per info. e prenotazioni: 331.1305612).

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.00, la piazza di San Benedetto sarà animata dall’ Incantatore di Natale, uno spettacolo multisensoriale e itinerante tra teatro, luci, musica e danza aerea scritto e diretto dall’attore Stefano de Majo con animazione musicale a cura di Emanuela Boccacani e danza aerea diretta da Anna Prezioso.

Alle 18.00 verrà acceso il grande albero di Natale in piazza alla presenza delle istituzioni cittadine per poi proseguire con l’inaugurazione dei presepi per le vie del borgo accompagnata dalle storie e dalle favole natalizie narrate dall’attore. Dalle 17.30 alle 19.30 musica itinerante a cura dell’esemble ‘Errabundi Musici’.

‘Con l’avvicinarsi della giornata dell’8 dicembre – sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppina Perla – Norcia si prepara ad inaugurare il periodo natalizio, arricchito da un eclettico cartellone di eventi frutto della collaborazione con numerose associazioni del territorio, che ha permesso di creare un programma stimolante, pensato per coinvolgere tutta la comunità ed accogliere i numerosi turisti che, come consuetudine, giungono numerosi durante questo periodo. L’obiettivo è garantire loro un’esperienza indimenticabile e un caloroso benvenuto nella nostra meravigliosa città. Esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro di squadra svolto e ci auguriamo che le iniziative programmate offrano un’occasione unica per condividere la gioia e lo spirito natalizio’.

Valnerina Gusto si sviluppa in una serie di eventi legati al territorio che hanno già coinvolto i comuni di Cascia con la Mostra mercato dello Zafferano, Preci con l’appuntamento tra ‘Bike e Sapori’, Poggiodomo con l’iniziativa ‘Foreging e Trekking’ e Monteleone di Spoleto con la mostra mercato del farro dop.