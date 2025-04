Lo chef Umberto lancia l’allarme multe in Valnerina

“Sanzioni anche a 55 km/h: attenzione alle macchinette” avverte l’influencer dell’Ostia del Trap

VALNERINA – “Siamo qui per farvi mangiare bene, non per farvi tornare a casa con una multa e un punto in meno sulla patente”. Così lo chef Umberto, noto ristoratore e influencer dell’Osteria del Trap di Ferentillo, avverte i suoi clienti (e non solo) con un video ironico diventato virale sui social.

Il messaggio è chiaro: nella Valnerina, poco prima della Cascata delle Marmore, ci sono due autovelox posizionati in punti particolarmente insidiosi.

“Ti beccano se vai anche solo a 55 km/h,” spiega lo chef nel video, “e non solo nel punto preciso, ma anche 10 metri prima e 10 dopo. Non si scappa.”





Il tratto è molto frequentato in questi giorni, con l’arrivo di turisti e visitatori attratti dalla bellezza della zona. E proprio per questo, Umberto ha deciso di usare la sua popolarità per lanciare un messaggio che parla sì di multe, ma anche di sicurezza.

“Facciamo attenzione – dice – perché la strada è piena di gente, ci sono famiglie, bambini, motociclisti. È giusto andare piano per evitare incidenti. Ma è anche giusto evitare di rovinarsi la giornata con una multa subito dopo pranzo.”

Il video, tra ironia e verità, vuole sensibilizzare chi percorre la zona: “Venite a mangiare da noi, rilassatevi, godetevi la Valnerina… ma andateci piano. Lo dico da chef, da cittadino e da uno che si è beccato 14 multe in un colpo solo. Almeno voi salvatevi!”