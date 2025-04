“Un’eccezionale vetrina per la nostra Umbria e alcuni dei suoi luoghi più suggestivi”, così l’assessore regionale al Turismo Simona Meloni

“Un’eccezionale vetrina per la nostra Umbria e alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. Un antipasto della campagna di promozione turistica che lanceremo nelle prossime settimane e che conferma il grande impegno della Regione nella valorizzazione di tutto il territorio umbro, anche di quelle aree interne per noi così preziose”, con queste parole l’assessore regionale al Turismo Simona Meloni ha commentato il grande successo della puntata di domenica scorsa di Linea Verde su Rai 1 “Umbria, a spasso nella Valnerina” che è possibile rivedere su RaiPlay.

Con quasi 3 milioni di telespettatori collegati e uno share del 25%, la popolare trasmissione televisiva condotta da Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi ha condotto i telespettatori in un emozionante viaggio che è iniziato dalla Cascata delle Marmore, uno dei luoghi più iconici e attrattivi dell’Umbria. La trasmissione di Rai 1 ha poi mostrato alcune delle bellezze della Valnerina: da Polino, il più piccolo comune dell‘Umbria, ad Arrone con i suoi campanari, Ferentillo e le sue spettacolari falesie e l‘irresistibile Montefranco. Questi i luoghi protagonisti di una puntata che ha permesso ai telespettatori italiani di scoprire le meraviglie di un territorio unico, ricco di tradizione e di accenti. La puntata di Linea Verde è stata realizzata in convenzione con la Regione Umbria e il Gal Ternano.

“La scelta di Linea Verde fa parte di una strategia di comunicazione e valorizzazione delle aree interne dell’Umbria che stiamo portando avanti in collaborazione con gli altri Enti locali del territorio – conclude l’assessore regionale Simona Meloni -. Un’azione che rientra nella più ampia campagna di promozione turistica regionale che è in rampa di lancio e che, oltre a confermare l’importante investimento della Regione nel settore, andrà per la prima volta ad attivare canali finora poco utilizzati e che invece rappresentano un ulteriore passo in avanti per far conoscere in Italia e nel mondo la splendida unicità della nostra Umbria.”