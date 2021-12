Usl Umbria 1, rallentamenti in alcuni servizi per guasto apparato di rete

Il guasto, che coinvolge alcuni servizi sanitari della regione, è in corso di riparazione

Perugia, 22 dicembre 2021 – Si comunica che si è verificato un guasto di un apparato (centro stella) dell’operatore Vodafone che agisce sui servizi erogati con connettività SPC2. Il guasto ha coinvolto principalmente l’erogazione dei servizi legati alla sanità.

In particolar modo nell’Usl Umbria 1 si stanno verificando rallentamenti nelle operazioni in alcuni punti vaccinali, in alcuni drive-through e in alcuni laboratori di diagnostica.

I tecnici di Umbria Digitale, dell’operatore Vodafone e delle aziende e unità sanitarie stanno lavorando per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Siamo spiacenti per i disagi arrecati ai cittadini, non dipendenti dalla nostra volontà.