A Foligno in scena la danza con “Bayadère” del Nuovo Balletto di Toscana

Venerdì 6 dicembre alle 21 al Politeama Clarici di Foligno, lo spettacolo Bayadère. Il regno delle ombre, del Nuovo Balletto di Toscana

La Stagione 24/25 di Foligno prosegue all’insegna della danza. La Compagnia Nuovo Balletto di Toscana diretta da Philippe Kratz presenta, venerdì 6 dicembre alle 21 al Politeama Clarici, lo spettacolo Bayadère. Il regno delle ombre, con le musiche Ludwig Minkus, le musiche originali di Lorenzo Bianchi Hoesch e la coreografia di Michele Di Stefano; danzano Sofia Bonetti, Matteo Capetola, Carmine Catalano, Alice Catapano, Beatrice Ciattini, Matilde Di Ciolo, Veronica Galdo, Aldo Nolli, Niccolò Poggini e Paolo Rizzo.

La Bayadère è un balletto della tradizione intriso di esotismo, sia nella trama melodrammatica sia nell’estetica dell’insieme.

Spiega il coreografo Michele Di Stefano: “Nella tradizione la sua scena più celebre, il Regno delle Ombre, si presenta borderline al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono sono come congelate nella loro tragica condizione e i movimenti che compiono sono rituali, l’atto esprime una visione che esula dal contesto e che apre a un passaggio di puro movimento, astratto e lucido nella sua semplicità formale. Il mio interesse è rivolto proprio al potenziale compositivo che questa scena contiene, non per replicarla ma per scatenare tutta la sua forza dinamica e anche per restituire all’allucinazione di Solor la sua vera natura psichedelica. Pensato per un ensemble di talenti come lo è il Nuovo Balletto di Toscana, questo nuovo Regno delle Ombre così misteriosamente carico di suggestioni, appartiene ai tempi eccezionali che stiamo vivendo, perché fa riferimento a qualcosa di perduto e a qualcosa di possibile allo stesso tempo, qualcosa che riguarda la presenza dei corpi e l’intreccio delle loro traiettorie, in uno spazio che non è più soltanto un al di là, ma è un presente che desidera essere reinventato, con delicatezza e passione.”

Info e biglietti

PRENOTAZIONE TELEFONICA Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20.

La vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it