UnistraPg impegnata nella promozione della lingua italiana in diversi paesi

UnistraPg impegnata nella promozione della lingua italiana in cinque paesi diversi

Nell’approssimarsi delle celebrazioni del suo centenario, in quest’autunno l’Università per Stranieri di Perugia partecipa con speciale impegno agli eventi in programma nell’ambito della XXIV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, evento organizzato ogni anno nella terza settimana di ottobre dalla rete diplomatico-consolare del MAECI in collaborazione con i partner nazionali della promozione linguistica.

Dedicata quest’anno a: “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe” (14 – 20 ottobre 2024), la settimana mondiale di promozione dell’italiano vede la partecipazione di UniStraPg in un articolato programma di iniziative scientifico-culturali in cinque diversi paesi.

Speciale importanza riveste, in particolare, la missione scientifica che il Rettore Valerio De Cesaris svolge in queste ore in Turkmenistan, su invito dell’Ambasciata italiana ad Ashgabat, poiché è il primo rettore italiano a recarsi in quel paese.

Dal 14 al 16 ottobre, infatti, De Cesaris svolgerà un ciclo di conferenze presso gli atenei turkmeni attivi nell’insegnamento della lingua italiana, per presentare il volume edito da Treccani: L’Università per Stranieri di Perugia – Storia di un Ateneo aperto al mondo.

Nei giorni 16 e 17 ottobre, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat, in Marocco, i docenti Giovanna Scocozza, delegata rettorale per le relazioni internazionali, e Salvatore Cingari, delegato per l’editoria, presenteranno anch’essi il volume sulla storia e sul portato culturale dell’Università per Stranieri di Perugia edito da Treccani, illustrando l’offerta formativa dell’ateneo. La delegazione interverrà inoltre all’Università Mohammed V di Rabat con la presentazione di alcuni testi dedicati all’analisi di opere italiane.

Il programma di UniStraPg prevede poi gli interventi della docente Francesca Malagnini, delegata rettorale per formazione, master e dottorato, in Tunisia, presso l’Università di Sfax, con una conferenza su: “Tendenze dell’italiano di oggi” e presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi per parlare di: “Edizioni illustrate di ieri e di oggi: il Decameron e i Promessi Sposi”.

Letizia Cinganotto, delegata rettorale per le relazioni internazionali, il 17 ottobre prossimo rappresenterà invece UniStraPg in Australia, nell’ambito di un seminario per docenti di italiano a cura del Co.AS.IT di Sidney, e successivamente presso la IX Conferenza nazionale dei docenti di italiano in Australia, in programma a Melbourne.

L’ateneo sarà presente in Algeria, con la prof.ssa Sabrina Stroppa, Direttrice del Dipartimento di lingua, letteratura e arti italiane nel mondo, che interverrà presso l’Istituto Italiano di Cultura di Algeri e presso l’Università di Algeri 2 con una conferenza su: “Il libro di poesia nell’Italia contemporanea, tra autori ed editori: antologie, plaquettes, raccolte”.

Negli Stati Uniti, Roberto Dolci, delegato rettorale per le relazioni internazionali, sarà impegnato per l’intera settimana in un programma di speeches a New York sul tema: “Il mondo tra le righe: insegnamento e apprendimento; scrittura e illustrazione; scrittura e pubblicazione; libro, lettura e tecnologia”, cui seguirà un intervento sulla funzione del libro di testo come strumento di propaganda, organizzato in collaborazione con la dirigenza scolastica del Consolato di New York.

Le delegazioni di UniStraPg impegnate nella settimana promozionale dell’italiano nel mondo svolgeranno nei paesi ospiti anche un articolato programma di incontri con gli interlocutori istituzionali e accademici coinvolti nell’insegnamento dell’italiano, per propiziare accordi di interscambio studentesco e di formazione dei docenti.