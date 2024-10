“It’s time for wine”, format itinerante in otto enoteche a cura di UmbriaTop

“It’s Time for Wine”, un calendario di serate che si svolgerà in otto Enoteche in Umbria, un format di approfondimento, storytelling e degustazioni itinerante a cura di UmbriaTop.

Conoscere da vicino l’eccellenza della produzione vitivinicola del cuore verde d’Italia: è questo l’obiettivo di “It’s Time for Wine”, un calendario di serate che si svolgerà in otto Enoteche in Umbria, un format di approfondimento, storytelling e degustazioni itinerante a cura di UmbriaTop. Il format, già sperimentato con successo l’anno scorso da MTV Umbria, quest’anno partner dell’evento, ha valorizzato il vino nei luoghi di maggiore interesse turistico e commerciale dei territori umbri, tramite l’organizzazione di una serie di degustazioni dei vini delle aziende regionali presso alcune enoteche selezionate su tutto il territorio, nelle aree di maggior interesse turistico e commerciale.

Anche quest’anno verrà allestito, a partire dal 14 ottobre e fino all’8 dicembre , nelle otto enoteche, un corner promozionale e informativo sull’iniziativa con 4/5 vini delle 34 aziende socie di UmbriaTop partecipanti. I vini saranno a disposizione della clientela dell’enoteca per tutta la settimana per assaggi e degustazioni gratuite a cura dell’enotecario, tra le 18 e le 19.30. Ciascuna settimana si concluderà con una degustazione guidata a cura di Antonio Boco che spiegherà vini, territori e peculiarità alla presenza dei produttori che contribuiranno a raccontare l’unicità dei loro prodotti e della qualità di cui sono portavoce.

“‘It’s Time for wine’ è un’ottima opportunità per scoprire e apprezzare la cultura del vino umbro – sottolinea il giornalista enogastronomico Antonio Boco – e da un osservatorio privilegiato come quello delle enoteche, dove il piacere del vino, e dunque il suo racconto, è autentico e raffinato. Il roadshow permette di spaziare attraverso i territori dell’Umbria, così piccola ma così immensa, e riscoprire le varietà tradizionali, sempre andando incontro ai gusti degli appassionati, alle loro preferenze e alle loro curiosità. Sarà un momento di conoscenza, abbinata alla piacevolezza di un momento prezioso da vivere con il bicchiere in mano!“.

Di seguito il calendario:

Dal 14 al 20 ottobre, l’Enoteca Beresapere di Perugia accoglie le aziende Terre Margaritelli, Briziarelli, Antonelli, Chiorri , con lo speciale evento di degustazione giovedì 17.

Nella stessa settimana, l’Enoteca e Centro Didattico Le Clos di Terni ospita le cantine Duca della Corgna, Pomario, Lungarotti, Tenuta Freddano , con evento finale venerdì 18.

Successivamente, dal 21 al 27 ottobre, l’Enoteca Emporio Vini e Specialità di Amelia propone Colle Uncinano, Giovannini, Perticaia, Tudernum , con evento di degustazione venerdì 25, e nelle stesse date, La Loggia di Orvieto, con Tenute Baldo, Saio, Scacciadiavoli, Cantina Battisti , con evento finale che si terrà sabato 26.

Nel periodo dal 28 ottobre al 3 novembre, il Cantinone di Castiglione del Lago proporrà i vini di Madrevite, Tenuta Il Botto, Di Filippo, Fongoli , con evento concordato per giovedì 31.

Proseguendo, dall’11 al 17 novembre, l’Enoteca Gio di Perugia offrirà Daniele Rossi, Le Cimate, Goretti, La Madeleine, Tenuta di Saragano , con attività di degustazione venerdì 15.

Infine, dal 18 al 24 novembre, Cucinaa di Foligno con Cesarini Sartori, Baldassarri, Moretti Omero, Tili, Palazzone , con il suo evento giovedì 21, e per concludere, la Vineria San Fortunato di Todi ospiterà un evento dal 2 all’8 dicembre, con Mevante, Roccafiore, Pardi, Casaioli e l’attività prevista per venerdì 6.

Gli eventi sono gratuiti e su prenotazione, è possibile prenotare ai contatti delle singole enoteche.

L’appuntamento si articola sotto il cappello di Umbria Wine Academy, un format creato da UmbriaTop che ha preso forma nel 2024 e si sta configurando sempre più come strumento divulgativo da declinare attraverso diverse attività, sia sul territorio locale sia in contesti nazionali e internazionali, per un’informazione e una formazione sul vino umbro di qualità nell’ottica di promulgare un consumo consapevole e culturale del vino.

La stagione autunnale si è aperta così con una serie di appuntamenti rivolti a vari target che, tramite queste attività, hanno la possibilità di conoscere da vicino l’eccellenza della produzione vitivinicola del cuore verde d’Italia.

Il roadshow delle Enoteche arriva infatti dopo la recente collaborazione di UmbriaTop al festival Corciano Castello di Vino che ha celebrato la ricca produzione vitivinicola dell’area Trasimeno. Nel contesto del Festival, UmbriaTop ha sostenuto le iniziative denominate “Anteprima Trasimeno”, finalizzate alla valorizzazione delle denominazioni di qualità del Trasimeno.

A seguire, e in contemporanea quindi a “It’s Time for Wine”, le iniziative proseguiranno con una sorta di Enoteca regionale “temporary” che sarà presente ad Eurochocolate 2024, pronto a festeggiare il suo trentesimo anniversario a Perugia dal 15 al 24 novembre 2024. Il vino umbro non poteva mancare. Sarà così possibile conoscere e gustare una selezione dei vini più rappresentativi della regione, nello spazio “Mercavino” in cui si potranno conoscere, degustare gratuitamente e anche acquistare i vini di cantine socie di UmbriaTop.

Le iniziative di UmbriaTop sono inserite nell’ambito delle iniziative di promozione delle produzioni certificate umbre promosse dalla Cooperativa Umbria Top Wines nell’ambito della misura del CSR Umbria 2023-2027 – intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”.