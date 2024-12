UniStraPG e Università Mohammed V di Rabat, siglato accordo per cooperazione culturale e scientifica

Perugia, 12 dicembre 2024 – L’Università per Stranieri di Perugia (UniStraPG) e l’Università Mohammed V di Rabat (UM5r), hanno formalizzato un importante accordo di cooperazione culturale e scientifica. La cerimonia di firma si è svolta a Palazzo Gallenga, con la partecipazione del rettore di UniStraPG, prof. Valerio De Cesaris, e della delegazione marocchina composta dalla prof.ssa Laila Mounir, Dean of the Faculty of Letters and Human Sciences-Rabat, dal prof. Zakaria Boudhim, responsabile del programma di dottorato “Language, Communication and Latin Culture,” e dal prof. Abdelkarim El Alami, docente di Studi Italiani.

Ad accogliere la delegazione erano presenti la prof.ssa Federica Guazzini, delegata per le relazioni internazionali – area Africa, la prof.ssa Giovanna Scocozza, direttrice del Centro di Certificazione di Ateneo, e Valentina Seri, responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo.

L’intesa sancisce l’impegno congiunto per sviluppare programmi di insegnamento, formazione e ricerca in settori quali le Scienze Umanistiche e Sociali, la comunicazione, le digital humanities, la sostenibilità, il Made in Italy e la promozione della lingua e cultura italiana.

Tra le azioni previste dall’intesa, è stato formalizzato anche l’accordo che designa l’Università Mohammed V di Rabat come sede ufficiale per la certificazione linguistica CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia. Questo rappresenta un passo significativo per la promozione e il riconoscimento internazionale della lingua italiana in Marocco.

Lo scorso anno UniStraPG ha inoltre assegnato sei borse di studio all’Università Mohammed V di Rabat per la frequenza di corsi di laurea e laurea magistrale presso il proprio Ateneo, a cui si aggiungono le tre borse concesse per l’anno accademico corrente nell’ambito del programma Italyou – L’Italia nel tuo futuro, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

L’Università Mohammed V di Rabat vanta anche il primato di essere stata la prima istituzione accademica in Marocco a istituire un dipartimento di italianistica, attivo fin dal 2001.