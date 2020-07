Umbria torna a contagi 0. Segnalato anche un nuovo guarito

Dopo i due registrati ieri tornano a zero i nuovi casi di Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.450 totali. Dai dati aggiornati sul sito della Regione risulta un nuovo guarito, 1.357 in tutto, che fa scendere da 14 a 13 gli attualmente positivi. Stabile il dato dei ricoverati in ospedale, quattro (nessuno in intensiva) e dei deceduti, 80. I tamponi complessivamente eseguiti sono 106.265, 235 in più di ieri.