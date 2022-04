Umbria: successo per il primo sequenziamento autonomo dei tamponi

Assessore Coletto: “Un grande risultato”

“Un grande risultato che premia il lavoro condotto in questi anni dalla professoressa Antonella Mencacci e dal suo staff che ha dato all’Umbria la possibilità di rendersi autonoma sul fronte del sequenziamento non solo per individuare varianti del Covid, ma anche in futuro per altri virus o batteri”: così l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, commenta e rende nota la notizia arrivata dal Laboratorio di microbiologia dell’azienda ospedaliera di Perugia, che attesta ufficialmente che il sequenziamento dei tamponi fatto dal laboratorio umbro ha avuto un buon esito.